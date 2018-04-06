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Cinsel istismar düzenlemesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 12:15 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: - "Cinsel istismar ile ilgili düzenlemeyi içeren tasarı Bakanlar Kurulunda imzaya açıldı, tamamlandığı zaman Meclise sevkedilecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cinsel istismar ile ilgili düzenlemeyi içeren tasarının Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını, tamamlandığı zaman Meclise sevkedileceğini bildirdi.

Gül, parlamentoda bir gazetecinin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıyla ilgili sorusu üzerine, "Gerçekten üzücü bir olay. Başsavcı olayı değerlendiriyor, titizlikle takip ediliyor." dedi.

Başsavcılığın konuyu olay anından itibaren takip ettiğini belirten Gül, gerekli görmesi durumunda Başsavcılığın bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Gül, başka bir soru üzerie, cinsel istismar ile ilgili düzenlemeyi içeren tasarının Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını, tamamlandığı zaman Meclise sevk edileceğini kaydetti.

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