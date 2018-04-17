Cinsel istismar suçlarına ilişkin tasarı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, tali komisyon olarak görüştüğü cinsel istismar suçlarına ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı benimsedi. Komisyon, tasarıyı tali komisyon olarak görüşmek üzere, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar başkanlığında toplandı. Ünüvar, toplantının başında yaptığı konuşmada, tasarının Adalet Komisyonunda değerlendirileceğini ancak bazı maddelerinin kendi komisyonlarını ilgilendirdiği için tali komisyon olarak görüştüklerini söyledi. Komisyonda hükümeti temsil eden Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, tasarıdaki düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, sadece kanunlar üzerinde çalışma yapılmadığını, koruma ve önlemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Ortaya çıkan ve çıkmayan istismar ile ilgili saha çalışmalarının, araştırmaların eksik olduğunu dile getiren Güven, bu yıl buna ilişkin bir araştırma yapılması gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata, Sağlık Bakanlığı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. - "15 yaş altında dini tören gerçekleştiren kişiler de cezalandırılmalı" CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, kimyasal hadım işleminin etkin çözüm olamayacağını belirterek, "Beyinde bir problem varsa çocuğa cinsel istismar olarak yine devam edecektir. Önemli olan beyindeki problemi gidermek." diye konuştu. Faili çocuk olan olaylara ise farklı bir pencereden bakılması gerektiğine işaret eden Atıcı, fail çocuk ise bu çocukların da korumaya yönelik bir çalışma yapılmasını istedi. HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, geç kalınmış bir çalışma olduğunu belirtti. Televizyon programlarındaki yayınların içeriklerinin kontrol edilmesini isteyen Yıldırım, "Din adına açıklama yapan şarlatanlar, bu konuda söz söylememeli. Diyanet tarafından toplumda kabul görecek söylemlerin, programların yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu da MHP olarak sundukları görüş ve önerilerin tasarıda yer aldığını ancak birkaç eksikliğin bulunduğunu belirtti.

Hem mağdur hem failin çocuk olması durumunda yapılacak uygulamalar hakkında kafa karışıklığı oluştuğuna işaret eden Depboylu, "Mağdur ve fail çocuk ise olaya nasıl yaklaşılması gerektiği, ceza hükümlerinin ne olacağı ayrı bir madde de değerlendirilmiş olsaydı kafa karışıklığı olmazdı. Failin de mağdurun da aile yapısı, gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili hususlar irdelenmeli." dedi. Depboylu, erken yaşta evlilikle ilgili düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanlığının çocuk yaşta gebelik istatistiklerine bakıldığında 15 yaş doğum oranının yüzde 9 olduğu illerin bulunduğuna dikkati çeken Depboylu, bu alanda kanunda var olan boşlukların giderilmesini istedi. Küçük yaştaki çocukların dini tören vasıtasıyla evlendiklerini vurgulayan Depboylu, "15 yaş altında dini tören ile yapılan evliliklerin önünü geçmemiz gerekiyor. Bunun için yeni bir düzenleme yapılmalı, 15 yaş altında dini tören gerçekleştiren kişiler de cezalandırılmalı. Sadece din görevlileri değil, aile büyükleri, akrabalar ya da komşular da dini nikah kıyabiliyor, bunlara da ceza verilmeli." ifadesini kullandı.