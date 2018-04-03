Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye 2 Yunan askerini iyi niyet jesti olarak iade etsin" dedi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bakanlar kurulu toplantısından önce açıklamalarda bulundu. Çipras, Edirne’de tutuklanan 2 Yunan askeri için, "Komşularımızın saldırıları bırakıp Edirne’de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin iade edilmesini ’iyi niyet jesti’ olarak hızlandırmaları konusunda ilerlemelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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