Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye 2 Yunan askerini iyi niyet jesti olarak iade etsin" dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bakanlar kurulu toplantısından önce açıklamalarda bulundu. Çipras, Edirne’de tutuklanan 2 Yunan askeri için, "Komşularımızın saldırıları bırakıp Edirne’de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin iade edilmesini ’iyi niyet jesti’ olarak hızlandırmaları konusunda ilerlemelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.