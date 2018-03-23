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Çipras, Türkiye’yi AB’ye şikayet etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Brüksel’de AB Liderler Zirvesi’nin ardından Türk-Yunan ilişkileri ve 2 Yunan askerinin tutuklulukları ile ilgili açıklamalarda bulundu.Çipras, Brüksel’de katıldığı AB Liderler Zirvesi’nin ardından basına yaptığı açıklamada, "Başkan Anastasiadis ile beraber (Kıbrıs Rum kesimi lideri) ile beraber Türkiye’nin artan kışkırtıcı tutumunu anlattık.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Brüksel’de AB Liderler Zirvesi’nin ardından Türk-Yunan ilişkileri ve 2 Yunan askerinin tutuklulukları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çipras, Brüksel’de katıldığı AB Liderler Zirvesi’nin ardından basına yaptığı açıklamada, "Başkan Anastasiadis ile beraber (Kıbrıs Rum kesimi lideri) ile beraber Türkiye’nin artan kışkırtıcı tutumunu anlattık. Türkiye’nin davranışında bizi endişe ettiren bir değişiklik var. Yunanistan her zaman iletişim kanallarının açık tutulması ve Türkiye’nin AB’ye üyelik yolunda destek vermeye devam edecek. Yunanistan hep işbirliği ve bölgesel krizlerin aşılması için elimizden geleni yapacağız. Yunanistan her türlü tehdide karşı ulusal haklarını savunmak için kararlıdır. Ulusal sınırlarımızın korunması için AB-Türkiye diyaloğunun devamı için garantiler istedik. Türkiye sürekli tahrik politikasından vazgeçmelidir. Çünkü kazanacağı bir şey olmaz aksine kaybeder. Bu garantiler çerçevesinde Varna zirvesinin yapılmasını destekledik. AB Zirvesi kararları yüzünden Sayın Erdoğan’ın özür dileyeceğini ya da stratejisini hemen değiştireceğini elbette beklemiyorum. Sadece AB’nin mesajını değerlendirip kararlarını alacaktır" diye konuştu.
Tutuklu 2 Yunan askerine de değinen Çipras, "Bir dikkatsizlik sonucu meydana geldiği apaçık ortada olan 2 Yunan askeri konusundan faydalanmayı düşünenler varsa, büyük hata içindeler. Böylesi bir tercih olmayacağına inanmak istiyorum. Yunan askerleri 20 gündür Edirne’de cezaevinde ve hala ne için suçlandıklarını, neden suçlandıklarını bilmiyoruz. Bu da soru işaretlerine neden oluyor. Bu konunun en kısa sürede halledilmesini bekliyoruz" dedi.

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