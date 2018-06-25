Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefonla görüştü. Görüşmede Yunanistan Başbakanı Çipras, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
İki lider, görüşme vesilesiyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerini önümüzdeki süreçte de güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.
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