Çipras’tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Türkiye Cumhurbaşkanının açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras parlamentodaki grup toplantısında Türkiye konusuna değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış konusundaki açıklamalarına değindi. Çipras, "Türkiye Cumhurbaşkanının açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu açıklamalar uluslararası hukuka uymakla da bağdaşmalı. Yunan askerler ile alakalı konu başka konular ile birleştirilmemelidir" dedi.

Yunan Başbakan, "Erdoğan’ın bazı seçimleri Avrupa gelişmelerinden uzaklaşma ile flört ettiğini gösteriyor. Bu hem Türkiye hem de Yunanistan hem de tüm bölge için iyi bir gelişme olmaz" diye konuştu.