Çocuk işçiliği ile mücadele deklerasyonu imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanımız son günlerde çocuk istismarına en ağır cezanın verileceğini ifade etti. Bu açıklamanın altına TOBB olarak imza atıyoruz. Çocuklarımıza kıyan caniler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan,’ın himayesinde Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle ’Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Deklarasyonu’ imza töreni düzenlendi. İmza töreninde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) adına konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Büyük bir vizyonla ülkemizde 2018 yılı çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan edildi. Böylesine geniş ve yüksek düzeyli katılım hükumetimizin konuya verdiği değerin en önemli göstergesidir. Çocuklarımız bize yüce Allah’ımızın emanetidir. Onlara kıymak cana kıymakla aynıdır. Çocuklarımızı her türlü istismardan korumak önce insanlığımızı, sonra geleceğimizi korumaktır. Cumhurbaşkanımız son günlerde çocuk istismarına en ağır cezanın verileceğini ifade etti. Bu açıklamanın altına TOBB olarak imza atıyoruz. Çocuklarımıza kıyan caniler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Çocuk işçiliğinin de başka bir istismar olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Çalışmak zorunda kalan çocuklar okula gitmiyorlar. Ayakta kalmak için temel eğitim alamıyorlar. Geleceklerini kaybediyorlar. Zihinsel bedensel gelişimleri olumsuz etkileniyor. Adeta yok oluyorlar. Çocuk işçiliği hayat hırsızlığıdır. Küçücük hayatların, büyük geleceklerin, küçücük bedenlerden çalınmasıdır. Çocuk işçiliğini önlemenin yapısal çözümü elbette öncelikle eğitime önem vermektir. 2018 yılı bütçesinde en büyük payın eğitime ayrıldığını memnuniyetle görüyoruz. Ülkemizin geleceğini inşa etme noktasında bu yaklaşım çok önemli bir vizyonun göstergesi. Elbette bu rakam ekonomideki büyümeye paralel olarak daha da yukarı gidecektir. Sorunun en önemli kaynaklarından biri de ebeveyn işsizliğidir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayelerinde 2017 yılında istihdam seferberliği başlattıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Türk özel sektörü olarak tarihi bir başarı sağladık. 1,5 milyon kişiye iş imkanı sağladık. Böylece çocuk işçiliğinin en önemli sebeplerinden biri olan işsizlik sorununun çözümüne önemli bir katkı yaptık. Allah’ın izniyle yapmaya devam da edeceğiz. 2012 yılından beri ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı bugün 3,5 milyonu geçmiş durumda. Bunların yaklaşık 1 milyon 200 bini 5-18 yaş grubundaki çocuklardan oluşuyor. Türk milleti sadece kendi çocuklarına değil bölgesindeki tüm çocuklara sahip çıkıyor. Bu topraklar sevginin topraklarıdır” açıklamasında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye, yaptığı yasal ve ikincil mevzuat düzenlemeleri ve yürüttüğü faaliyetler sonucunda çocuk işçiliği ile mücadele konusunda çok önemli mesafeler kat etti. Çalışan çocuk sayısını 2006 yılında en az seviyeye indirmeyi başarabildik. Türkiye, 2006 yılında ILO tarafından çocuk işçiliği ile mücadelede dünyada model ülke olarak gösterilmiştir. Bu başarıyı birlikte yapacağımız çalışmalarla daha yukarılara taşıyacağız. Kamu, özel sektör ve sivil toplumun çocuk işçiliğine karşı tek yürek olması çok kıymetli. Türkiye bir ve beraber olduğu sürece aşamayacağı sorun yoktur. İnanıyorum ki; bu birliktelik sayesinde çocuk işçiliğini önleme noktasında daha büyük ilerlemeler kaydedeceğiz. Biz sivil toplum olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”