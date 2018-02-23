Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Deklarasyonu imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Deklarasyonu imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılının Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı ilan edildiğini ifade etti. Sarıeroğlu, proje boyunca çocuk işçiliğiyle mücadele programı kapsamında oluşturulan 88 eylemin olduğunu, mevzuat taramalarını gerçekleştireceklerini, saha çalışmalarını yapacaklarını ve çocukları sokakta, tarlada, sanayide çalışmaktan kurtaracaklarını, çocuklara mutlu, huzurlu aydınlık yarınları emanet edeceklerini ifade etti. Çocuk istismarı konusunda başta cinsel istismar olmak üzere topyekun bir mücadele süreci başlattıklarını kaydeden Sarıeroğlu, "Bu konuyla ilgili sıfır tolerans hiçbir şekilde affı olmayacak şekilde kapsamlı bir yol haritasıyla çocuklarımızın örselenmemesi için kapsamlı düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Çocuk işçiliği de önemli bir istismar alanlarından birisidir. Bu bağlamda cinsel istismarla eşgüdümlü olarak çocuk işçiliği şeklindeki istismar türüyle de mücadelemizi seferberlik halinde bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz" dedi.

“Ocak ayı sonu itibariyle 6 bin 310 çocuğumuza ulaştık” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise Bakanlık olarak Türkiye genelinde 117 mobil ekip kurduklarını ve sokakta çalıştırılan çocuklara ulaşarak durumlarını incelediklerini belirterek, şöyle konuştu: “Ocak ayı sonu itibariyle 6 bin 310 çocuğumuza ulaştık. İhtiyaçlarını tespit ettik. Bu çocuklardan 160’ını devlet koruması altına aldık. Bin 353 çocuğumuz için sosyal ekonomik destekle ailelerin yanında eğitim hayatına katılmalarını sağladık. 3 bin 583 çocuğumuza eğitim rehberlik danışmanlık hizmeti verdik. Bin 14 çocuğumuzun ailesine rehberlik hizmeti sunduk. 144 çocuğumuzun ailesi hakkında da maalesef idari işlem başlattık. Bu uygulama kısa zamanda aldığımız bu sonuçlarla hepimizi umutlandırıyor. Bu vesileyle tüm toplumumuza seslenmek istiyorum. Sokakta çalıştırılan bir çocuk gördüğünüzde lütfen Alo 183 çağrı merkezimizi arayın.” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Çalışma Bakanı olduğu dönemlerde iki şeyin kendisini çok üzdüğünü anlattı. Soylu, bu deklarasyona katkı verenlere çocuklar adına, dünya çocukları adına şükranlarını sunduğunu ve projenin çocuklar ve gelecek için hayırlı olmasını temenni etti.

“Eğitim devam ettiği sürece çocuk işçiliği azalır”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çocuk işçiliğinin çocuğun eğitim hakkının önündeki en büyük engel olduğuna dikkat çekerek, “Eğitim devam ettiği sürece çocuk işçiliği azalır. Çocuk işçiliği sorununun Bakanlığa en büyük yansıması devamsızlıktır. Devamsızlık eğitimin kalitesini düşürür. Zorunlu eğitimin hayata geçirilmesinin ilk faydası çocuk işçiliğinin önlenmesidir. Öğrenciler arasında çocuk işçiliği yoğun olarak mevsimlik tarım alanında ortaya çıkmaktadır. Bu da hükümetimizin gündemindedir. Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. Bunun da çocuk işçiliğini önleyeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“11. Kalkınma Planı çalışmalarımızda da çocuk işçiliğini önemli bir başlık olarak ele aldık”

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise, "11. Kalkınma Planı çalışmalarımızda da ’Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonunu’ oluşturduk ve çocuk işçiliğini önemli bir başlık olarak ele aldık" dedi.

Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde verilen destekleri de anlatan Elvan, bu kapsamda mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik kreşler oluşturup, ana sınıfı uygulamaları yapıldığını bildirdi.

Elvan, Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı’nın güncellenmesinin ülke açısından umut verici olduğunu vurgulayarak, "Program uygulamasında gezici ve geçici tarım işçilerinin çocuklarının yanı sıra sokaktaki, sanayi ve hizmet sektörlerindeki çocuklara da odaklanılması önemlidir. Çocuk işçiliği sorunu, çok sektörlü, çok taraflı çalışmalar ile yerel ve ulusal düzeyde koordinasyonu gerektiriyor. Bakanlığımız çocuk istismarının her türünü sonlandırmaya yönelik çalışmalara, projelere destek sağlamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.