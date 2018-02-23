"Çocuk istismarı, büyük bir insani felaketin işareti"

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Çocuk istismarı konusu zina tartışmasıyla örtülemeyecek kadar büyük bir insani felaketin işaretidir, bir toplumsal çürümedir, büyük bir tehlikedir." dedi.

Bilgen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TBMM'ye sunulan seçim ittifakı teklifi ve seçim yasalarıyla ilgili çalışmalara değinerek, baraj, seçim ve siyasi partiler sistemiyle ilgili antidemokratik bütün düzenlemelerin yapısal olarak düzeltilmesi ve iyileştirilmesine ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Ayhan Bilgen, "Bunu yapmak yerine kişiye özel, partiye özel arayışlara girmek bir çaresizliğin ve demokrasiye olan inançsızlığın, topluma olan güvensizliğin yansımalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk istismarı konusuna da değinen Bilgen, "Çocuk istismarı konusu zina tartışmasıyla örtülemeyecek kadar büyük bir insani felaketin işaretidir, bir toplumsal çürümedir, büyük bir tehlikedir." diye konuştu.