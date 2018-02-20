Çocuk İstismarını Önleme Araştırma Komisyonu Raporu Genel Kurulda

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, çocuk istismarını önlemenin yolu ahlaklı bir toplum yaratmaktan geçtiğini söyledi. TBMM Genel Kurulunda, Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu görüşülüyor. Rapor, Danışma Kurulu önerisiyle, gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmına alındı. Rapor üzerinde MHP Grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, komisyonun çalışmalarını dar bir çerçevede yürüttüğünü, yeterli saha çalışması yapmadığını savundu. Toplantıların, komisyona gelen akademisyenler ve kurum yöneticileriyle sınırlı kaldığını belirten Depboylu, "Toplantılarımızda çocuk ihmali, çocuğa yönelik fiziksel istismar, suça yönelen çocuklar, sokakta yaşamak zorunda kalan çocuklar ve hatta erken yaş evlilikler üzerinde durulmadı, bu konularla ilgili olarak araştırma ve incelemelerde maalesef bulunulmadı." dedi. Mecliste bulunan tüm siyasi partilerin ortak görüşü olmasına rağmen, daimi bir çocuk hakları komisyonun kurulmasının Meclis tarafından kabul edilmediğine dikkati çeken Depboylu, şunları söyledi:

"Cinsel istismarda bulunan, özellikle çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunan kişilerin ciddi bir şekilde cezalandırılması gerekiyor. Ceza, her zaman tek çözüm değildir, suçun tekrardan oluşmasını önleyecek tek bir yöntem değildir; cezayla birlikte yapılması gereken çok fazla çalışma vardır. Bunun içerisinde toplumsal cinsiyete duyarlılık, yine, erkek çocuklara ve kız çocuklara kendilerini koruma… Sadece kız çocuklar da değil, erkek çocuklar da istismar mağduru olduğuna göre her birine iyi bir eğitim verilmesi, ailelerin de eğitimden geçirilmesi gerekiyor ama bununla birlikte verilecek cezaların caydırıcılığı çok önemli. Bu caydırıcı cezaların nasıl düzenleneceğiyle ilgili de ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Her ne olursa olsun çocuğa yönelik cinsel istismarların hiçbir şekilde ceza hafifletme durumuna sokulmaması, en ağır cezaların verilmesi önemli. Kimyasal kastrasyon gündemde olduğuna göre uygulanabilir ama kimyasal kastrasyon nedir? Tıbbi olarak uygulanan bir yöntemle belli periyotlarla faile ilaç vererek cinsel etkinliğinin sonlandırılması anlamına gelir. Bu yöntem sorunu tek başına çözmüyor çünkü bu, kullanılan organların işlevsiz hale getirilmesidir ama sadece olay burada bitmiyor, zihniyet çok önemli. Bu zihniyetle nasıl mücadele edileceği. Bu şahısların sadece belli bir yöntemle etkisiz hale getirilemeyeceğinin de görülmesi gerekiyor. O kişi eğer kafasına koyduysa çocuğu daha farklı yöntemlerle de istismar edebilir. Bu riskin de gözden kaçmaması çok önemli."