Çocuk İstismarını Önleme Araştırma Komisyonu Raporu Genel Kurulda

Böyle bir konuda polemiklere girmenin kimseye fayda vermeyeceğini ifade eden Akdağ, "Mesela kim, '6 yaşındaki bir çocukla evlenilebilir' demişse, çok açık söylüyorum, halt etmiştir. Bunun, AK Parti'yle, bizimle, bizim düşüncemizle uzaktan yakından bir alakası yoktur, bizi bağlamaz. Bu hususta AK Parti'yi ve Hükümetimizi suçlayıcı ifadeleri asla kabul edemeyiz. Çünkü bu hususta yaptıklarımız, düzenlemeler ve bu düzenlemelerin gelişme tarzı çok açıktır. Dolayısıyla aman ne olursunuz, birbirimizin niyetini sorgulamaya burada kalkışmayalım. Ben, TBMM'nin çatısı altındaki her milletvekilinin bu hususta yapılacak her olumlu işe katkı vereceğinden eminim. Niyetlerinden de eminim." diye konuştu.

(Eğitimsiz bir kişi bu işi yapar da eğitimli, yüksek lisanslı, doktoralı bir kişi yapmaz) dersek yanılırız. Bu sapkınlık, sapıklık, psikolojik ağır arıza toplumun her çeşidinden, her kesiminden insanda görülebilen bir problemdir. Dolayısıyla kategorik bir takım yanlış sınıflamalar yaparsak yanlış teşhislere doğru gideriz ve politikalarımızı doğrultamayız. Pedofili hastalarının herhangi bir meslekten, eğitimden, toplum katmanın olabileceğini bugün bilim dünyası olarak hepimiz biliyoruz."

- "Meclis bu hususta ne kadar hassas olduğunu gösterdi"

Toplumda uyuşturucu ve alkol kullanımı ile daha önce ailelerde geçirilmiş ağır travmaların ve buna benzer birtakım hazırlayıcı faktörlerin bulunduğuna işaret eden Akdağ, bu hazırlayıcı faktörlerin bulunduğu çevrelerde ya da ailelerde cinsel istismarın daha yüksek oranda seyrettiğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Hiçbir hazırlayıcı faktör dışarıdan görünmese bile her seviyede, her meslekte, her eğitim seviyesinde, her ekonomik gelişmişlik seviyesinde bu belanın, ahlaksızlığın, zulmün meydana gelebildiğini de görebiliyoruz. O zaman bize düşen, TBMM olarak burada, öbür tarafta da icra olarak Bakanlar Kurulumuzda el ele vermek ve bu yakıcı dertle, sıkıntıyla birlikte mücadele etmektir." dedi.

Genel Kurulda görüşülen raporun hazırlanmasının, Meclisin bu hususta ne kadar hassas olduğunu gösterdiğini anlatan Akdağ, Bakanlar Kurulu tarafından kurulan komisyonun da icranın bu konudaki hassasiyetini de ortaya koyduğunu ifade etti.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, komisyon ve genel kurul çalışmalarına katkı sunan siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine teşekkür ederek, "Dileğimiz bir daha bu tür olaylarla karşılaşmamak ve bu olayların olmaması adına gerek yasal, mevzuat açısından yapılması gereken değişiklikler, gerekse de toplumsal bir olay olduğuna göre, toplumsal bilinçlendirmeye de ihtiyaç var. Bunu sağlayacak olan da hepimiziz." diye konuştu.