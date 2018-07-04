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"Çocuk istismarının her türlüsüne yazıklar olsun"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Bir taraftan HDP kalkmış Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarını Twitter hesaplarından yayınlayarak 'çocuk istismarına hayır' diyor, öbür taraftan kaçırılan 8-10 yaşındaki kız çocuklarının Kandil'in ağababalarının elinde olduğu fotoğrafları görüyoruz. Yazıklar olsun. Çocuk istismarının her türlüsüne yazıklar olsun" - "İdamla ilgili mevzu bir anayasa değişikliği gerektirir. Bununla ilgili de Meclis çalışacaktır. Hep birlikte tüm Türkiye olarak hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın bu mücadelede ortak hareket etmemiz gerektiğini küçük beyinlerin bilmesi gerekir" - "Biz yerel yönetimlerle ilgili olarak da, seçim tarihine kadar milletin verdiği yetkinin kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Herhangi bir erken seçim çalışmamız şu an için söz konusu değildir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bir taraftan HDP kalkmış Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarını Twitter hesaplarından yayınlayarak 'çocuk istismarına hayır' diyor, öbür taraftan kaçırılan 8-10 yaşındaki kız çocuklarının Kandil'in ağababalarının elinde olduğu fotoğrafları görüyoruz. Yazıklar olsun. Çocuk istismarının her türlüsüne yazıklar olsun." dedi.

Çalık, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, çocuklarla ilgili duydukları her kötü haberde yüreklerinin yaralandığını belirtti.

En son Ankara'da ve Ağrı'da ölü olarak bulunan Eylül Yağlıkara ile Leyla Aydemir'in haberleriyle yüreklerinin dağlandığını anlatan Çalık, çocukları korumak için her türlü yasal düzenleme için gereken adımları attıklarını hatırlattı.

Çalık, sosyal medyada "AK Parti'nin çocuk istismarının önlenmesi için verilen önergeyi reddettiği" yönünde yalan bilgiler paylaşıldığını, çocuk istismarı üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim çocuk ve cinsel istismarın önlenmesi için yapmış olduğumuz hazırlık, Türkiye tarihindeki bir ilktir. Kimyasal kastrasyon dahil olmak üzere Türkiye'de yapılan en önemli yasal düzenlemeleri biz yaptık. Meclis açılır açılmaz da ilk yapacak olan parti ve hükümetleriz. Birçok alanda çocuklarımızın korunması için çalışmaları yaptık, bundan sonra da yapacağız." diye konuştu.

- "İdamla ilgili mevzu anayasa değişikliği gerektirir"

Çalık, çocuk istismarlarının önlenmesi için yapılan çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini, vatandaşlardan da bu tür suçlara idam cezası getirilmesi talebi olduğunu bildirdi.

İdam cezasının bile canilere az olduğunu kaydeden Çalık, şöyle konuştu:

"Bunlara hangi cezayı verirsek verelim hiçbirimizin yüreğinin of demeyeceğini biliyoruz. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Meclis açıldıktan sonra bunlar mutlaka konuşulacak ama öncelikle bizim getirdiğimiz cinsel ve çocuk istismarıyla ilgili yasal düzenlemeyi gündemimize alacağız. İdamla ilgili mevzu bir anayasa değişikliği gerektirir. Bununla ilgili de Meclis çalışacaktır. Diğer siyasi partilerin görüş ve önerileri orada anlam bulacaktır. Cinsel ve çocuk istismarına sıfır tolerans. Hep birlikte tüm Türkiye olarak hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın bu mücadele ortak hareket etmemiz gerektiğini küçük beyinlerin bilmesi gerekir. Bunu üzerinden hiç olmazsa siyaset yapmayın. Bir taraftan HDP kalkmış Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarını Twitter hesaplarından yayınlayarak 'çocuk istismarına hayır' diyor, öbür taraftan kaçırılan 8-10 yaşındaki kız çocuklarının Kandil'in ağababalarının elinde olduğu fotoğrafları görüyoruz. Yazıklar olsun. Çocuk istismarının her türlüsüne yazıklar olsun."

- "Erken seçim çalışmamız şu an için söz konusu değildir"

Bir gazetecinin "Yerel seçimlerin erkene alınması konusundaki görüşlerini" sorduğu Çalık, AK Parti'nin 12 seçim geçirdiğini hatırlattı.

Her seçimin ardından yeni bir seçime hazır olduklarını vurgulayan Çalık, "AK Parti'nin temel prensiplerinden biri de seçimlerin zamanında yapılmasıdır.'' dedi.

Çalık, "Biz milletimize hesap vermekten bugüne kadar hiç kaçmadık, bundan sonra da kaçmayız. Ama bizim temel prensibimiz seçimlerin zamanında yapılmasıdır. Millet bir seçimden diğer seçime kadar yetkiyi vermiştir. Biz yerel yönetimlerle ilgili olarak da seçim tarihine kadar milletin verdiği yetkinin kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Herhangi bir erken seçim çalışmamız şu an için söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık Çocuk istismarı Malatya Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi

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