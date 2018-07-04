AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bir taraftan HDP kalkmış Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarını Twitter hesaplarından yayınlayarak 'çocuk istismarına hayır' diyor, öbür taraftan kaçırılan 8-10 yaşındaki kız çocuklarının Kandil'in ağababalarının elinde olduğu fotoğrafları görüyoruz. Yazıklar olsun. Çocuk istismarının her türlüsüne yazıklar olsun." dedi.

Çalık, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, çocuklarla ilgili duydukları her kötü haberde yüreklerinin yaralandığını belirtti.

En son Ankara'da ve Ağrı'da ölü olarak bulunan Eylül Yağlıkara ile Leyla Aydemir'in haberleriyle yüreklerinin dağlandığını anlatan Çalık, çocukları korumak için her türlü yasal düzenleme için gereken adımları attıklarını hatırlattı.

Çalık, sosyal medyada "AK Parti'nin çocuk istismarının önlenmesi için verilen önergeyi reddettiği" yönünde yalan bilgiler paylaşıldığını, çocuk istismarı üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim çocuk ve cinsel istismarın önlenmesi için yapmış olduğumuz hazırlık, Türkiye tarihindeki bir ilktir. Kimyasal kastrasyon dahil olmak üzere Türkiye'de yapılan en önemli yasal düzenlemeleri biz yaptık. Meclis açılır açılmaz da ilk yapacak olan parti ve hükümetleriz. Birçok alanda çocuklarımızın korunması için çalışmaları yaptık, bundan sonra da yapacağız." diye konuştu.