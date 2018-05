"Çocuklar propaganda malzemesi dağıtamayacak"

Toplantıdaki herkesin kendi görev süreleri dahilinde

başka seçimlerde de sorumluluk üstlendiğini belirten Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak takdir edersiniz ki, her seçimin ve her dönemin karakteri, mevzuatı, mahiyeti, psikolojisi birbirinden farklıdır. Özellikle daha önceki seçimler, tabi ki belli bir rutine ait seçimlerdi. Yerel seçimler, mahalli idareler seçimleri gibi. Ancak 24 Haziran seçimlerinin mahiyeti, bildiğiniz gibi biraz daha farklı. Bu seçim, 16 Nisan 2017’deki referandumda kararlaştırılan yeni hükümet sistemin ilk seçimi olacak. Dolayısıyla da mevzuat itibarıyla birtakım yenilikler söz konusu."

Soylu, ayrıca anlam dolayısıyla da farklı bir seçime girileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Yaşanan gelişmelerden, yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki, dünyanın hemen her yerinden, uluslararası toplum tarafından

yakından takip edilen bir seçim tecrübesini hep birlikte yaşayacağız. Dolayısıyla her zamankinden daha ağır bir sorumluluk bizi beklemektedir. Her zamankinden daha büyük bir dikkat, daha fazla bir özen göstermek durumundayız. Bizim buradaki pozisyonumuz ise açık ve nettir. Seçim halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları,

bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır. Bizim görevimiz, vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksiliğe veya güvenlik zaafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir. Bu itibarla, bilgimiz ve tecrübemiz ne seviyede olursa olsun,

tedbiri elden bırakmamak gerektiği düşüncesiyle

bu toplantıları düzenlemiş bulunuyoruz."