"Çocuklar propaganda malzemesi dağıtamayacak"

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim tedbirleri kapsamında 18 yaşından küçük çocukların, bu seçimde afiş, broşür ve propaganda malzemesi dağıtmayacaklarını bildirdi. Bakan Soylu, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na katıldı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz, bazı daire başkanları ile Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları yer aldı. Toplantıda konuşan Soylu, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve

milletvekili genel seçimlerine ilişkin olarak alınacak

güvenlik önlemlerini istişare etmek üzere düzenlenen bölge güvenlik toplantılarının dördüncüsü münasebetiyle Gaziantep'te bulunduklarını dile getirdi.

Toplantıdaki herkesin kendi görev süreleri dahilinde

başka seçimlerde de sorumluluk üstlendiğini belirten Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ancak takdir edersiniz ki, her seçimin ve her dönemin karakteri, mevzuatı, mahiyeti, psikolojisi birbirinden farklıdır. Özellikle daha önceki seçimler, tabi ki belli bir rutine ait seçimlerdi. Yerel seçimler, mahalli idareler seçimleri gibi. Ancak 24 Haziran seçimlerinin mahiyeti, bildiğiniz gibi biraz daha farklı. Bu seçim, 16 Nisan 2017’deki referandumda kararlaştırılan yeni hükümet sistemin ilk seçimi olacak. Dolayısıyla da mevzuat itibarıyla birtakım yenilikler söz konusu." Soylu, ayrıca anlam dolayısıyla da farklı bir seçime girileceğini aktararak, şöyle devam etti: "Yaşanan gelişmelerden, yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki, dünyanın hemen her yerinden, uluslararası toplum tarafından

yakından takip edilen bir seçim tecrübesini hep birlikte yaşayacağız. Dolayısıyla her zamankinden daha ağır bir sorumluluk bizi beklemektedir. Her zamankinden daha büyük bir dikkat, daha fazla bir özen göstermek durumundayız. Bizim buradaki pozisyonumuz ise açık ve nettir. Seçim halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları,

bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır. Bizim görevimiz, vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksiliğe veya güvenlik zaafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir. Bu itibarla, bilgimiz ve tecrübemiz ne seviyede olursa olsun,

tedbiri elden bırakmamak gerektiği düşüncesiyle

bu toplantıları düzenlemiş bulunuyoruz."

Seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Soylu, bakanlık olarak seçim güvenliğini 3 noktada ele aldıklarını bildirdi. Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Birincisi kampanya ve propaganda döneminin güvenliği, ikinci de seçim günü oy verme güvenliği ve son kısmı da seçim günü akşamı oy sayımının güvenliği, sonuçların, listelerin, söz konusu bütün evrak ve oy pusulalarının ilgili yerlere sağlıklı bir şekilde, seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesidir. Kampanya dönemi tedbirlerimiz, miting alanları,

toplanma alanları, stand çalışmaları, broşür dağıtımı ve bu seçimin ramazana denk gelmesiyle iftar programlarını kapsayacaktır. Ayrıca dijital ortamdaki güvenliği de tesis etmek maksadıyla, özellikle sosyal medyada seçim çalışması maskesiyle terör örgütü propagandası

yapılmasını veya gezi benzeri bir hareket organize edilmesini veya

dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla, ilgili birimlerimiz görevleri başında olacaktır. Yani, insanların hem fiilen, hem de dijital olarak bir araya geldiği bütün noktalarda, hem insanların can güvenliğini hem de ifade özgürlüğünü engelleyebilecek bütün durumlara ilişkin hassasiyet içerisinde olunacaktır."

Bu tedbirleri alırken seçimlerdeki propaganda faaliyetlerine engel olmayacak bir yaklaşım göstermeye özen göstereceklerinin altını çizen Soylu, güvenliği bahane edip ifade özgürlüğünün önüne geçilmemesi gerektiğine dikkati çekti. Seçimlerin önemine ve seçimlerin hayata etkisine değinen Soylu, seçimler sırasındaki temel meselelerinin özgürlüğü temin etmek. güvenlik ve özgürlüğü sağlamak,

özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak olduğunu aktardı. - Tüm izinler kaldırılacak Soylu, seçim gününde İçişleri Bakanlığındaki kolluk birimlerinin

bütün izinlerinin kaldırılacağını bildirdi. Hali hazırda

264 bin 526 emniyet personeli,

195 bin 695 jandarma,

50 bin 793 güvenlik korucusu ve

19 bin 993 gönüllü güvenlik korucuyla beraber toplam

531 bin 7 personelin seçim günü görev başında olacağını hatırlatan Soylu, şunları aktardı: "Bunun yanı sıra güvenlik tedbirlerine yardımcı olmaları maksadıyla 74 helikopter, 18 İHA, 6 İKU, 6 bin 64 zırhlı muharebe aracı ve 765 TOMA da gerek seçim günü gerekse kampanya döneminde

görev başında olacaktır. Tabi hava aracı noktasında yerel emniyet birimlerimizin elinde bulunan daha küçük drone'lar da bu süreçte kontrol ve izleme görevi yapacaklardır. GAMER izleme merkezlerimiz,

jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimlerimiz, bütün güvenlik kamera sistemlerimizle entegre şekilde

anlık izleme yaparak seçim güvenliğinin tesisine

gayret göstereceklerdir. Gerek hassas kişi ve yerlerin korunması, gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması, gerek kampanya dönemindeki güvenlik konularında,

gerekse olası provakatif eylemlere ilişkin ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz, tam kapasite ile görevi başında olacaklardır."

Seçimlerde, özellikle oy kullanılan yerlerde görev alacak personele hizmet içi eğitim verileceğini belirten Soylu, ayrıca gerek merkezden gerekse valiliklerde alınan seçim güvenlik tedbirleri hususunda basın aracılığıyla sürekli bilgilendirme yapılacağını ifade etti. - Seçim döneminde çocuklar için koruma Seçimler sırasında alınan tedbirleri de sıralayan Süleyman Soylu, şöyle dedi: "Ayrıca seçim kampanyalarında çocukların kullanılmasının ve çocuklarımızın olumsuz hadiselerle karşı karşıya kalmaması için 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, seçim materyali, afiş vs. dağıtmasına izin verilmemesi kararını aldık. Çünkü takdir edersiniz ki bu çalışmalarda kişiler bazen aşırı tepkiler gösterebiliyor, gerginlikler yaşanabiliyor. Yani mahallenin küçük çocuklarının ellerine siyasi parti broşürleri tutuşturup onları tanımadıkları insanların önüne, evine, kapısına yollamak, çocuklarımız açısından bir risk içeriyor. Böyle bir riski bertaraf etme düşüncesiyle bu tedbiri alma yoluna gittik. Yani 18 yaşından küçük çocuklar, bu seçimde afiş, broşür ve propaganda malzemesi dağıtamayacaklar. Özellikle seçim günü, üzerinde silah bulunan kişilerin seçim

sandıklarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir. Aynı şekilde üzerinde propaganda etkisi olan rozet, amblem vs. bulunduran kişilerin de sandık mahalline girmelerine, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de müsaade edilmeyecektir ve bu seçimde de özellikle güvenlik kameraları ve aydınlatma hassasiyet göstereceğimiz konuların başında gelmektedir. Özellikle oy sayımı noktasında mevcut güvenlik kameralarının sağlıklı çalışmasına;

sandık kurullarının, oy torbalarının depolanacağı yerlerin,

bu yerlerin giriş çıkışlarının, oy sayımı ve seçim materyallerinin nakliyesine konu olan yerlerin aydınlatılmasına,

burada teknik bir aksaklık yaşanmamasına da ayrıca önem verilecektir. Bu konuda da arkadaşlarımız bugünden itibaren

çalışmalarına ve planlamalarına başlayacaklardır."

Seçim alışkanlığı ve seçim güvenliği konusunun Türk demokrasisinin

en başarılı olduğu konulardan birisi olduğuna dikkati çeken Soylu, "Gerek vatandaşlarımız gerekse ülkemizin seçimle ilgili kurumları bu işle ilgili büyük bir tecrübeye, ferasete ve pratiğe sahiptir.

16 Nisan referandumunda İçişleri Bakanlığı olarak

iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Gerek kolluk birimlerimiz

gerekse idari birimlerimizle, valilerimiz, kaymakamlarımız, jandarma ve emniyet birimlerimiz, sahil güvenliğimiz, korucularımız,

bütün teknik ve personel kapasitemizle hem kampanya döneminde hem de seçim günü akşamına kadar, bakanlığımız, seçim güvenliğini temin etme hususunda ülkenin her köşesinde başarılı olmuştur. İnşallah bu başarıyı 24 Haziranda

bütün arkadaşlarımızla birlikte tekrarlayacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı. Soylu, tüm vatandaşların huzur ve kardeşlik içinde sandığa gidecekleri,

iradelerini sandığa yansıtacakları ve

bir bayram havası içinde geçecek bir seçim dönemi geride bırakmayı hedeflediklerini, seçim döneminin sonunda, kazananın herşeyden önce demokrasinin olacağını sözlerine ekledi.

"Çocuklar propaganda malzemesi dağıtamayacak"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Güvenlik tedbirlerine yardımcı olmaları maksadıyla 74 helikopter, 18 İHA, 6 İKU, 6 bin 64 zırhlı muharebe aracı ve 765 TOMA da gerek seçim günü gerekse kampanya döneminde görev başında olacaktır" - "Mahallenin

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