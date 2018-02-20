Çocuklara yönelik cinsel istismar suçu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına ilişkin, "Cezalarda bir artırım yapılma ihtimali var, bu artırım yapılırken kademelere dikkat edilecek. 12 yaşın altındakilere ceza müeyyidesi daha fazla olacak. Zaten dünyanın her yerinde böyle, bizim mevzuatımızda da böyle. Yoksa 'Onun altındakileri artırılacak, üstündekileri artırılmayacak' diye bir şey söylemedim." dedi.

Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk istismarına yönelik cezai müeyyidelerin tekrar ele alınacağını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla bir komisyon kurulduğunu belirten Bozdağ, komisyonun konuyu detaylı bir şekilde ele alacağını aktardı.

Çocuk istismar suçlarının, güvenlik ve sağlık tedbirlerinin, ceza ve infaz hukuku açısından ilgili bakanlıklar ve başka kurumlar tarafından bir bütün olarak ele alınacağına değinen Bozdağ, şöyle devam etti: