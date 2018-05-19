"Çocuklarımızın geleceği için önce uzlaşacağız"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bizim tasarım yapan, teknoloji üreten, marka yaratan gençlere ihtiyacımız var. Onun için gençleri iyi eğiteceğiz. Onlara yabancı dil, matematik öğreteceğiz, yurt dışına gönderip tecrübelerini artıracağız." dedi. İnce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 19 Mayıs 1919'un 99'uncu yıl dönümünü kutladı. Samsun'un Türkiye tarihinde destanın, isyanın, kuruluşun, kurtuluşun ve direnişin başlangıç toprağı olduğunu vurgulayan İnce, şöyle devam etti: "16 Mayıs 1919 sabahı Atatürk ve 18 arkadaşı Samsun'a doğru yola çıktı. Buradan Havza'ya geçti ve 15 gün kaldı. Telgraf ve özel ulaklarla Türkiye'nin her yerinde 96 miting düzenlediler. O 96 miting, Türkiye'nin kurtuluşunun başlangıcıdır. Eğer 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gelmeseydi, 96 mitingi yapıp milleti Kurtuluş Savaşı'na ikna etmeseydi, bugün esir olarak yaşıyorduk. Şundan emin olun ki bugün yaptığımız miting de o 96 miting kadar önemlidir." İnce, 16 yıldır siyaset yaptığını, böyle bir kalabalık görmediğini belirterek, mitinge katılanlarla öz çekim yaptı.

Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde meydanlarda hep kaliteden bahsedeceğini anlatan İnce, girişimci gençleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sonuna kadar destekleyeceğini bildirdi. Bir tarafının Selanik, diğer tarafının Rizeli olduğunu aktaran İnce, "Anne tarafım Rize. Şimdi hemşehrim ile benim aramda bir fark var. Fark şu. Onda devletin uçağı, devletin helikopteri var. Para çuvalla var. Benim de milletim var karşımda. Üniversite öğrencisi mesaj atmış, 'Muharrem Abi 5 lira yatırdım kampanyaya'. Bankaların önünde kuyruk var kuyruk. O devletin parası ile ben milletin gönlünden kopan parayla kampanya yapacağım." diye konuştu. - "Gençleri iyi eğiteceğiz" Türkiye'de televizyon ve otomobil üretildiğine değinen İnce, şöyle devam etti: "Bir televizyondan Türkiye 10 avro kazanıyor, bir otomobilden 100 avro. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu hamallık demektir. Yani avare kasnak gibi çalışıyoruz. Türkiye eziliyor, sömürülüyor, çok çalışıyor ama boşa çalışıyor. Bir televizyondan 50 lira para kazanacaksın. Neden biz az para kazanıyoruz? Çünkü biz fason çalışıyoruz. Tekstil böyle, otomobil böyle, beyaz eşya böyle. Yani bizim markamız, tasarımımız, teknolojimiz yok. Dünyada 100 marka arasında bir tane Türk markası yok. Bizim tasarım yapan, teknoloji üreten, marka yaratan gençlere ihtiyacımız var. Onun için gençleri iyi eğiteceğiz. Onlara yabancı dil, matematik öğreteceğiz, yurt dışına gönderip tecrübelerini artıracağız."