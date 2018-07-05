Çocuklarla siyaset yolculuğu

MELTEM ÖZTÜRK - Meclisin çok çocuklu milletvekillerinden, 38 yaşındaki AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, üçüz, toplam 5 çocuk sahibi. Erdoğan, "Çocukları her gittiğim yere taşımışımdır, insanlar rahatsız olacak diye çekinmem. Yanımda arabayla götürürüm. Teşkilat ziyaretlerinde, özelikle taşraya gittiğimde götürdüm. Bundan sonra da götüreceğim." dedi.
En büyüğü 11, en küçüğü 4 yaşında olan ve 6,5 yaşında Ayşe, Ali ve Mustafa isimli üçüzleri bulunan Erdoğan, AK Parti'nin gençlik kollarından itibaren siyasette yer alıyor.
AK Parti MKYK üyesi olan Erdoğan, 10 yıldır siyasetin içinde. Siyasette 5 çocuğunu her gittiği yere götüren Erdoğan, "Çocukları her gittiğim yere taşımışımdır, insanlar rahatsız olacak diye çekinmem. Yanımda arabayla götürürüm. Teşkilat ziyaretlerinde, özelikle taşraya gittiğimde götürdüm. Bundan sonra da götüreceğim." ifadesini kullandı.
Erdoğan, 5 çocuklu milletvekili olarak kadın siyasetçilere, "annelerine çok iyi baksınlar." çağrısında bulunarak, annesinin çok yardımı dokunduğunu, annesinin ve kayınvalidesinin hep yanında olduğunu belirtti.
Az uyuyup, az yiyip, az gezdiklerini daha çok çalıştıklarını, fırsatları kollayarak çocuklarıyla olduğunu aktaran Erdoğan, "Hayatımda siyaset, iş ve çocuklardan başka bir şey olmuyor. Akademik anlamda bir şeyler yapmayı çok istemiştim ama olmadı." diye konuştu.
5 çocuk sahibi olmanın zorluklarına değinen Erdoğan, "Evde bile bıraksanız birlikte oldukları için içiniz daha rahat oluyor." ifadesini kullandı.
Erdoğan, yeni dönemde Mecliste hamile milletvekili de bulunduğunun, kadın milletvekili sayısının arttığının anımsatılması üzerine, şunları kaydetti:
"Meclis, hayatın bir yansıması olmalı. Nasıl yaşıyorsak, hayatımızın yansıması olursa, hayatın sorunlarına, ülkemiz sorunlarına daha güzel yanıtlar verebilir. Buna öyle bakarsak çok çeşitli olmalı. Hamile de bekar da evli de çok çocuklu da az çocuklu da işçi de her kesimden insan olmalı. Meclis öyle bir yer olmalı. Türkiye'nin yansıması olmalı."
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