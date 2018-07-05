Çocuklarla siyaset yolculuğu

MELTEM ÖZTÜRK - Meclisin çok çocuklu milletvekillerinden, 38 yaşındaki AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, üçüz, toplam 5 çocuk sahibi. Erdoğan, "Çocukları her gittiğim yere taşımışımdır, insanlar rahatsız olacak diye çekinmem. Yanımda arabayla götürürüm. Teşkilat ziyaretlerinde, özelikle taşraya gittiğimde götürdüm. Bundan sonra da götüreceğim." dedi.

En büyüğü 11, en küçüğü 4 yaşında olan ve 6,5 yaşında Ayşe, Ali ve Mustafa isimli üçüzleri bulunan Erdoğan, AK Parti'nin gençlik kollarından itibaren siyasette yer alıyor.

AK Parti MKYK üyesi olan Erdoğan, 10 yıldır siyasetin içinde. Siyasette 5 çocuğunu her gittiği yere götüren Erdoğan, "Çocukları her gittiğim yere taşımışımdır, insanlar rahatsız olacak diye çekinmem. Yanımda arabayla götürürüm. Teşkilat ziyaretlerinde, özelikle taşraya gittiğimde götürdüm. Bundan sonra da götüreceğim." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 5 çocuklu milletvekili olarak kadın siyasetçilere, "annelerine çok iyi baksınlar." çağrısında bulunarak, annesinin çok yardımı dokunduğunu, annesinin ve kayınvalidesinin hep yanında olduğunu belirtti.