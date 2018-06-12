ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ''Coğrafyamızda kan akmasın, kavga problem olmasın istiyoruz. O yüzden 16 yıldan bu yana Türkiye'nin ayağa kalkması için dış politikada, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarihte, turizmde, her alanda güçlü olmak için büyük hedeflerle yürüyoruz.'' dedi.

AK Parti İl Başkanlığınca kordon boyunda düzenlenen iftara katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'ye gelen ziyaretçi sayısının 3 milyona ulaştığını söyledi.

Turan, Troia bölgesine yapılacak yatırımlarla o yörenin de kalkınacağını belirterek, ''Her gün hatıralarımızı canlı tutmaya çalışıyoruz. Bir sevdamız var seçilmekten korkmuyoruz. Kaybetmekten korkmuyoruz çünkü biz biliyoruz ki Çanakkale vefalıdır. Çanakkale kimin iş yaptığını, kimin polemik yaptığını, kimin icraat yaptığını, kimin laf ürettiğini iyi bilir.'' diye konuştu.

- ''Kime ne sözümüz varsa baş tacı diyoruz''

Turan, emeklilere ve taşeronlara verilen sözlerin tutulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

''Coğrafyamızda kan akmasın, kavga olmasın, problem olmasın istiyoruz. O yüzden 16 yıldan bu yana Türkiye'nin ayağa kalkması için dış politikada, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarihte, turizmde, her alanda güçlü olmak için büyük hedeflerle yürüyoruz. Kime ne sözümüz varsa baş tacı diyoruz. Bu millete olan hizmet aşkımızdan asla geri adım atmayacağız. Bizi kıskananlara rağmen kıskananlar çatlasın diyoruz ve yola devam ediyoruz. Engellemek isteyenler, iftar yapamasın diyenler, burada olmaz diyenler görün ki bu iftar, kazasız belası bitti.''

Programına, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti milletvekili adayı Jülide İskenderoğlu ve partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

