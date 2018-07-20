Çok partili demokrasinin ilk sınavı: 21 Temmuz 1946 seçimleri

BARIŞ GÜNDOĞAN - Mustafa Kemal Atatürk'ün çok partili hayata geçişle ilgili girişimlerinin ardından Türkiye, çok partili demokrasiye ilk adımını, iki partinin yarıştığı 21 Temmuz 1946'daki genel seçimlerle attı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin siyasal yaşamı günümüze gelene kadar çok parti denemeleri ve askeri darbeler nedeniyle önemli badireler atlattı. Temeli Atatürk zamanında atılan çok partili hayata geçiş ise kolay olmadı.

Demokrasinin bir gereği olarak çok partili hayata geçişin öncülüğünü yapan Atatürk, Halk Fırkası'nı kurdu. Onun açtığı yolda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Ancak iki partinin çeşitli sorunlar nedeniyle kısa sürede kapanması nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta olduğu dönemde çok partili hayata tam manasıyla geçilemedi.

Türkiye'de gerçek anlamıyla çok partili hayata geçişin dönüm noktası ise 2'nci Dünya Savaşı süreci oldu.

Türkiye, 1939-1945 yılları arasında yaşanan savaşa fiilen katılmamış olsa da savaşın olumsuz etkilerini ekonomik ve siyasi anlamda oldukça sert bir biçimde yaşadı. Savaş koşulları nedeniyle savunma harcamalarında yaşanan artış, bazı temel ihtiyaç mallarının yokluğu ve hayat pahalılığı, özellikle dar gelirli vatandaşları oldukça olumsuz şekilde etkiledi.