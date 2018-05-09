"Çölyak bir yaşam şekli"

Görev süresi sona eren TBMM Çölyak Hastalığını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, çölyakın bir hastalık değil yaşam şekli olduğunu, tek tedavinin glutensiz beslenmeden geçtiğini söyledi.

Tamer, araştırma komisyon üyeleriyle TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bugün "Dünya Çölyak Günü" olduğunu anımsattı.

Mecliste, 13 Haziran 2017'de bir araştırma komisyon kurulması önergesi verildiğini, bunun partiler üstü bir önerge olduğunu ifade eden Tamer, dört partinin birleşmesiyle komisyon kurulduğunu anlattı.

Tamer, bu komisyonda herkesin başkan, herkesin üye gibi çalıştığını aktararak, komisyon üyelerine teşekkür etti.

Çok farklı bir çalışma programı izlediklerini dile getiren Tamer, kurulmalarından sonra çölyak derneklerinin komisyonda görev almak için yoğun başvuruları olduğuna işaret etti. Tamer, derneklerle beraber güzel çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, 13 Haziran 2017'de kurulan komisyonun, 19 Aralık 2017'de çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Tamer, 9 toplantı yaptıklarını, 33 kişiyi dinlediklerini, Şanlıurfa, Bursa ve Kayseri bölge çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlattı.