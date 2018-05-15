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Çonkar'dan NATO PA Başkanı Alli'ye mektup

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 18:57 | Son Güncelleme

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Ahmet Berat Çonkar, Kudüs'teki olaylara ilişkin NATO PA Başkanı Paolo Alli'ye mektup gönderdi - Ahmet Berat Çonkar: - "NATO Parlamenter Asamblesini İsrail'in ağır insan hakları ihlallerini ve ABD yönetiminin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını en güçlü ifadelerle kınamaya çağırıyoruz"

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Paolo Alli'ye mektup göndererek, İsrail'in ağır insan hakları ihlallerini ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını en güçlü ifadelerle kınama çağrısında bulundu.

Çonkar, Alli'ye gönderdiği mektupta, "Dün Gazze'deki olaylara yüreğimiz parçalanarak tanık olduk ve böyle bir gaddarlığa karşı sesimizi yükseltme gereğini hissettik." ifadesini kullanarak, İsrail'in, 58 Filistinli sivili öldürmesini ve 2 binden fazla insanı yaralamasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

"Bu katliam, uluslararası toplumun, uluslararası hukuku ve ilgili tüm Birleşmiş Milletler Kararlarını ihlal eden ABD'nin bu talihsiz kararına karşı çekincelerinde haklı olduğunu açıkça göstermektedir." değerlendirmesinde bulunan Çonkar, mektupta şunlara değindi:

"Filistin halkının meşru haklarını göz ardı eden son olaylar bölgede barış, güvenlik veya istikrara hizmet etmeyecektir.
21 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen Kudüs'ün statüsüne ilişkin karar, ABD'nin bu gayri meşru adımının uluslararası toplum tarafından açık bir şekilde reddedildiğini göstermiştir. Trump yönetimi, bu tavrında ısrar ederek Ortadoğu'daki en önemli meselenin çözüme kavuşturulma olasılığına zarar vermiş ve İsrail güvenlik güçleri tarafından dün yapılan katliamın önünü açmıştır.

Filistin meselesi kalıcı ve adil bir biçimde çözülmedikçe ve İsrail, Filistin halkına adaletsiz muameleyi durdurmadıkça, bölgesel veya küresel barış ve istikrar olamayacaktır.

Türkiye, barış sürecini sağlam bir temelde yeniden canlandırmak ve bölgede adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barış kurmaya çalışmak için uluslararası toplumun makul üyeleriyle çalışmaya devam edecektir.
Bu bağlamda; İsrail-Filistin sorununun tek çözümü olarak 1967 sınırlarına dayanan iki devletli çözümün kabul edildiği uluslararası örgütlerin kararlarını hatırlatarak, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya, Filistin halkının temel insan haklarına saygı duymaya ve iki devletli bir çözüm umutlarını baltalamayı bırakmaya, ayrıca, NATO Parlamenter Asamblesini İsrail'in ağır insan hakları ihlallerini ve ABD yönetiminin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını en güçlü ifadelerle kınamaya çağırıyoruz."

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AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar Kudüs NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Paolo Alli

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