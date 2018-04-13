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Corbyn: “İngiltere, Suriye’de soruşturma için BM’ye baskı yapmalı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 11:04 | Son Güncelleme

İngiltere’de muhalefet lideri Jeremy Corbyn, İngiliz hükümetine Suriye’de soruşturma açılması için BM’ye baskı yapma çağrısında bulundu.İngiltere’de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, hükümete Suriye’de soruşturma açılması için Birleşmiş Milletler’e (BM) baskı yapa çağrısında bulundu.

İngiltere’de muhalefet lideri Jeremy Corbyn, İngiliz hükümetine Suriye’de soruşturma açılması için BM’ye baskı yapma çağrısında bulundu.
İngiltere’de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, hükümete Suriye’de soruşturma açılması için Birleşmiş Milletler’e (BM) baskı yapa çağrısında bulundu. Corbyn, “Hükümet, ABD Başkanı Donald Trump’dan nasıl ilerleyeceğine ilişkin talimat bekliyor gibi görünüyor” ifadelerini kullanarak İngiltere hükümetinin Suriye’de yaşanan kimyasal saldırıyla ilgili bağımsız bir BM soruşturması ve sorumluların hesap vermesi için baskı yapması gerektiğini söyledi.
İngiltere Başbakanı May, savaş kabinesiyle dün yaptığı olağanüstü toplantının ardından, Suriye’ye uluslararası bir müdahalede ABD ve Fransa ile birlikte harekete etme kararı aldığını açıklamıştı. May, daha önce parlamentoya sormaksızın Suriye’ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır olduğunu açıklamıştı. Corbyn, Suriye’ye herhangi bir harekattan önce parlamentoya danışılması gerektiğini savunmuştu.

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