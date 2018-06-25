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Çorum Ak Parti Milletvekili Kaya: 155 kiloyum, kilomla bir problemim yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 12:28 | Son Güncelleme

ÇORUM'da Ak Parti'den milletvekili seçilen 155 kilo ağırlığındaki Oğuzhan Kaya (43), "Kilomla bir problemim yok.

Çorum Ak Parti Milletvekili Kaya: 155 kiloyum, kilomla bir problemim yok

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM'da Ak Parti'den milletvekili seçilen 155 kilo ağırlığındaki Oğuzhan Kaya (43), "Kilomla bir problemim yok. Gece gündüz ülkem ve Çorum halkı için çalışacağım" dedi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Çorum'da 4 milletvekilinden 3'ünü kazanan AK Parti'de en renkli isim olarak avukat Oğuzhan Kaya ön plana çıktı. 2 kız babası ve 155 kilo olan Kaya, "Allah’a şükürler olsun ki, AK Parti gibi köklü bir partiden milletvekili seçildim. Bundan sonra bize de milletimize hizmet etmek düşer. 155 kilo ağırlığındayım. Kilomla bir problemim de yok. Gece gündüz ülkem için beni seçen ve meclise gönderen Çorum halkı için çalışacağım. Durmak yok yola devam. Çorum’u TBMM’de layıkıyla temsil edeceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

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Çorum Ak Parti Milletvekili Kaya: 155 kiloyum, kilomla bir problemim yokÇorum Ak Parti Milletvekili Kaya: 155 kiloyum, kilomla bir problemim yokÇorum Ak Parti Milletvekili Kaya: 155 kiloyum, kilomla bir problemim yokÇorum Ak Parti Milletvekili Kaya: 155 kiloyum, kilomla bir problemim yok

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