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Çorum’da “28 Şubat” konulu fotoğraf sergisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 18:57 | Son Güncelleme

Çorum’da AK Parti İl Başkanlığı ve Kent Konsyi Meclisi tarafından "28 Şubat" konulu fotoğraf sergisi açıldı.TDED ve Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan, 28 Şubat’ta demokrasinin sekteye uğratıldığını belirterek, “Eğitim sistemimizde ciddi değişiklikler söz konusu oldu ve bin yıl süreceği deklare edilen bir 28 Şubat süreci yaşadık.

Çorum’da “28 Şubat” konulu fotoğraf sergisi

Çorum’da AK Parti İl Başkanlığı ve Kent Konsyi Meclisi tarafından "28 Şubat" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
TDED ve Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan, 28 Şubat’ta demokrasinin sekteye uğratıldığını belirterek, “Eğitim sistemimizde ciddi değişiklikler söz konusu oldu ve bin yıl süreceği deklare edilen bir 28 Şubat süreci yaşadık. Bu süreçten en olumsuz etkilenenlerden biride sivil toplum örgütleridir. STK’lar, vakıflar, dernekler ciddi anlamda takibata uğradı, kimisi kapatıldı. Adeta bu süreçte tankların altında ezilmeye maruz bırakıldılar.” dedi.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ise 28 Şubatın zor bir süreç olduğunu hatırlatarak, “O günler bizim dayanırlığımızı artırdı, tecrübe kazandırdı. Türk Milletini darbelere karşı nasıl durulur bunun direnci nasıl gösterilir bunu öğretti. Bizim için 28 Şubat dendiği zaman aklımıza bir zulüm birde Erbakan hoca geliyor” diye konuştu.
Türkiye’nin gelişmesini engellemek isteyenlerin Erbakan’a “çekil git” dediğini de vurgulayarak Karadağ, “Onlardan biriside FETÖ’nün lideriydi. Hala başımıza bela. O günlerde de başa bela idi bugünde. Şükürler olsun hiç yıldızımız barışmadı. Erbakan hocamız kendisini hiç sevmedi, bizde sevmedik. Oda bizleri sevmedi. Demek ki geçmişte de iyi yoldaymışız” ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Zeki Gül de 28 Şubat sürecindeki bir anısını anlatarak, “Evdeyken polisler geldi. Vakıfa gittik. Ayakkabılarıyla mescide girdiler. Bu zulmü Yunanlılar yapar, din düşmanları, Türk düşmanları, İslam düşmanları yapar. Onların arkasındaki üst akıl yaptırdı bunları. Dönemin Başbakanını suçluymuş gibi MGK toplantısında terletenler cezalarını çekiyorlar. Muhtar bile olamaz dedikleri insan dünya lideri oldu. Bu da bizi mutlu onları son derece hüzünlü hale getirdi.” şeklinde konuştu.
Açılışa Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve davetliler katıldı.

Çorum’da “28 Şubat” konulu fotoğraf sergisi

Çorum’da “28 Şubat” konulu fotoğraf sergisi

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