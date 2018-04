Çorum’da şeker mitingi...(2)

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkede üreten, alınteri döken insanlara madalya verilmesini istediklerini söyledi.

“Şeker vatandır, Vatan satılmaz” sloganıyla Çorum’da düzenlen mitingde halka hitap eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2002 yılında Türkiye yurt dışına ürettiği şekeri ihraç ettiğini söyledi.

Türkiye’nin her tarafında fabrika, şeker pancarı ve bereket olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bu fabrikaların satılması yerine şeker üretimi yapılarak Türkiye’ye döviz getirilmesini istedi.

Mercimeğin, arpanın, ayçiçeğinin, etin ithal edildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Bu bereketli toprakları kim ekecek. Türkiye Cumhuriyetinin nüfusu 81 milyon. Bu insanları kim besleyecek kim doyuracak. Egemen güçler diyor ki üretim yapmayın, bizden satın alın. Biz size vereceğiz. Egemen güçler ürünlere döviz ödesin bizden satın alsınlar diyorlar. Bizim bir Tarım bakanımıza Fransa’da şövalye madalyası aldı. Fransa tarımına yaptığı katkılardan dolayı madalya alıyor. Çiftçilerimiz bunu sorgulamalı. O madalyayı alın başka bir yere koyun. Biz bu ülkede üreten, alınteri döken insana madalya verilsin istiyoruz” diye konuştu.

Şeker fabrikaları özelleştirilme sürecinin gündeme getirildiği dönemde Şeker İş Sendikası Genel Başkanının kendisini ziyaret ettiğini açıklayan Kılıçdaroğlu, o ziyarette Şeker İş Sendikası yöneticilerinin fabrikaların özelleştirilmemesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını açıkladığını dile getirdi.

Şeker Fabrikası kapandığı taktirde işsizliğin artacağını dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çorumlu esnaflar bu fabrika kapanırsa işsizlik artar. Fabrikada çalışan işçi alışveriş yapmıyor mu? Hangi partiden olursa olsun AK Parti, MHP, CHP, Saadet Partili hangi partiden olursak olalım önceliğimiz vatan. Önceliğimiz üretim. Üreteceğiz hakça bölüşeceğiz. Hakça kazancağız. Kendi kendine yeten 7 ülke vardı. O ülkelerden birisi Türkiye’ydi ancak şuanda Türkiye yok. Şeker dışarıdan gelecek. Mercimek dışarıdan gelecek. Portakal da dışarıdan gelirse şaşmayın. Bu ülkenin insanı ne olacak. Büyük kentlere gidecek ya taşeron olacak yada yeraltına inecek suçlu olacak. Biz ne diyoruz önce kazanalım hakça bölüşelim. Her evde, her ilde huzur ve bereket olsun. Türkiye’de huzur olsun”ifadelerini kullandı.

Şeker sektöründe oynanan oyunların arkasında Nişasta Bazlı Şeker’in (NBŞ) olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bu oyunların arkasında ne var NBŞ. Mısırdan üretilen nişasta bazlı şeker var. Bilim insanların raporlarında var. NBŞ ne yapar obezite yapar, kanser gibi bir çok hastalığa sebebiyet verir" dedi.

NBŞ’nin gıdada kullanılmasının yasak olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Bazı ülkelerde üretim yüzde 1. Baklavada, büsküvi de NBŞ var. Hangi üründe NBŞ varsa yazın almayacağım. Şeker Pancarı ürünü kullanılıyorsa gidin onu alın. Yabancının ürününü almayalım. Yerli ve milliysek kendi toprağımız ve işçimizin alın teri ve bereketini kendi toprağımıza getirelim. Kasıtlı olarak şeker pancarı üretimi engelleniyor. Kota getiriliyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.