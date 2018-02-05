Çorum’un yeni belediye başkanı Zeki Gül oldu

Çorum’da Muzaffer Külcü’nün istifasıyla boşalan belediye başkanlığına AK Partili Zeki Gül seçildi.

Çorum Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek üzere Belediye Başkan Vekili Ahmet Yabacıoğlu başkanlında olağanüstü toplandı. Seçime tek aday olarak giren Zeki Gül, AK Parti ve MHP grubunun oyları ile belediye başkanı seçildi. Seçimlerde aday göstermeyen CHP grubu ise oylamaya katılmadan salondan ayrıldı. Seçim öncesi söz alan CHP Grup Başkan Vekili Necdet Biçer, seçimlere katılmayacaklarını açıkladı.

AK Parti grubundaki tüm üyelerin imzasıyla aday gösterilen Zeki Gül, tek aday oldu. Gizli oylama ile yapılan seçimlerde 21 meclis üyesi oy kullandı. Oylamanın ardından sandık açılarak oylar tek tek sayıldı. Oylama sonucunda AK Partili 20 meclis üyesinin tamamının ve 1 MHP’li meclis üyesinin oyunu alan Zeki Gül, 21 oyla Çorum’un yeni belediye başkanı seçildi.

İlk turda seçimi kazanan Zeki Gül, seçimlerin sonuçlanmasının ardından mecliste teşekkür konuşması yaptı. Belediye başkanlığına şahsını layık gördükleri için meclis üyelerine teşekkür eden Gül, meclisin kararının Çorum Belediyesi ve şehre hayırlı olması temennisinde bulundu. 9 yıldır Çorum’a hizmet eden Muzaffer Külcü ile tüm belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeline teşekkür eden Gül, “İnsanlar ve makamlar gelip geçidir. Kalıcı olan devletimiz ve milletimizdir. Kamu hizmeti bir bayrak yarışıdır ve devlette devamlılık esastır. Bize düşen bugünden itibaren gece gündüz çalışarak şehri mamur, hemşehrilerimizi memnun etmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği görevi hakkıyla yerine getirmek, AK Parti belediyeciliğinin bayrağını zirveye taşımak boynumuzun borcudur. Çorum’un yolu açık, geleceği aydınlık. Buna katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.