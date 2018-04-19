Çözüm süreci için kulisleri hareketlendirecek iddia

11 Nisan Çarşamba günü AKP Grup Başkanvekili Mehdi Eker, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ve İçişleri Eski Bakanı Efran Ala, İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Democratic Progress Institute'da (DPI) bir dizi temaslarda bulundu.
Görüşmeye dair Türkiye medyasında hemen hiç haber çıkmazken, Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Ahmet Takan, 19 Nisan tarihli köşe yazısında, temasların Kürtlerle çözüm sürecinin yeniden başlatılması amacını taşıdığını iddia etti.
"Şimdi şu fotoğrafa iyice bir bakın!..." seslenişinin ardından görüşmenin mahiyetine dair bir dizi tez öne süren Takan, Oslo Süreci'nin İngiltere'de diriltilmek istendiğini savundu.
Ahmet Takan'ın yazısındaki bölüm şöyle:
Şimdi şu fotoğrafa iyice bir bakın!...
Bu da ne mi?.. Geçtiğimiz hafta içinde AKP'den çok önemli 3 isim İngiltere'ye gitti, Efkan Ala, Mehdi Eker, Taner Yıldız... "Çözüm süreçlerini" incelemek için. Davetli oldukları yerin ismi: Kısa adı DPI olan Democratik Progress İnstitute... İngiltere derin devletine bağlı bir düşünce kuruluşu.
AKP'li bu 3 ismin R. Erdoğan'dan gizli bu ziyareti gerçekleştirmesinin imkanı var mı?.. Yok!.. Girin internete, ziyaretle ilgili fotoğraf ve bilgiler DPI'nın resmi sayfasında hâlâ duruyor. Bu ziyaret, Türk kamuoyundan itina ile saklandı. Görüşmelerde kimler yok ki, DPI'nın "Kürt asıllı liberal" olarak bilinen CEO'su Kerim Yıldız, İrlanda eski Dışişleri Bakanı Dermot Ahern, İngiltere derin devletinin askerleri...
Ankara kulislerinde uzun bir süredir konuşulan ve benim de bu köşeden defalarca dile getirdiğim iktidarın yeni "çözüm süreci" arayışları ve Erdoğan'ın bunun için İngiltere ile yürüttüğü arka kapı diplomasisi iddiaları var... Acaba AKP'nin 3'lüsü Erdoğan'a İngiltere temasları ardından ne rapor verdi?. Bu gezinin ardından danışıklı dövüş olduğu ortaya çıkan baskın seçim süreci açıklamaları ve görüşmelerinde neden gaza basıldı?. Birilerinin neye çok acelesi var?..Hatırlayın!.. Dünkü yazımızı, NATO Genel Sekreteri'nin Ankara'ya ziyaretinin ertesi günü Doktor Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" çağrısını yapmasının çok manidar olduğunu dile getirerek bitirmiştim!..Acaba, iktidarın süresi uzatılarak Oslo sürecine format mı atılmaya çalışılıyor?..
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