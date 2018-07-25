Çözüm süreci yasasının 9 Temmuz'da lağvedildiği ortaya çıktı

2014 yılında çıkarılan 6 maddelik çözüm süreci yasası yetki kararnamesiyle yürürlükten kaldırıldı.
Habertürk TV'de yer alan habere göre, 2557 sayılı çözüm süreci yasası 16 Temmuz 2014'te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa çözüm sürecinde yapılacak çalışmalara ilişkin koordinatörlük ve sekretarya kurulmasını öngörüyordu. Düzenlemeyle süreçte görev alan kamu görevlilerine hukuki, idari ve cezai bir sorumluluklarının olmayacağını belirten dokunulmazlık zırhı da getirilmişti.
Bu düzenleme 9 Temmuz'da yayımlanan yetki kararnamesiyle kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumu öngören yetki kararnamesiyle bakanlıklar bağlı kurumların teşkilat yapılarını düzenleyen pek çok yasa yürürlükten kaldırılmıştı. Çözüm süreci yasası da bunların arasında yer aldı.
Yeni sistemin hayata geçmesinin ardından yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yeni düzenlemeler yapıldı. Çözüm süreci yasası da bunlar arasında yer almadı.
'MHP'YE JEST'
Yasanın yürürlükten kaldırılması AK Parti'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'ye bir jesti olarak yorumlanıyor.
Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!
Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı
Suriye'de intihar saldırıları: En az 38 ölü
CHP'yi karıştıracak iddia! 'Bülent Tezcan'ın ipi çekildi'
Müthiş değişim! Son halini gören tanıyamıyor
Yunanistan'daki yangının tanıkları anlatıyor: 'Bazıları kaçtıkları denizde boğuldu'
210 yıllık mitolojik canavar Filipinler'de kıyıya vurdu!
Meral Akşener süre istedi!
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 3 yorum