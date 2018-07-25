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Çözüm süreci yasasının 9 Temmuz'da lağvedildiği ortaya çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 10:57 | Son Güncelleme

9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle çözüm süreci yasasının da lağvedildiği ortaya çıktı. Yasa çözüm sürecinde yapılacak çalışmalara ilişkin 6 maddelik yol haritasını içeriyordu.

Çözüm süreci yasasının 9 Temmuz'da lağvedildiği ortaya çıktı

2014 yılında çıkarılan 6 maddelik çözüm süreci yasası yetki kararnamesiyle yürürlükten kaldırıldı.

Habertürk TV'de yer alan habere göre, 2557 sayılı çözüm süreci yasası 16 Temmuz 2014'te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa çözüm sürecinde yapılacak çalışmalara ilişkin koordinatörlük ve sekretarya kurulmasını öngörüyordu. Düzenlemeyle süreçte görev alan kamu görevlilerine hukuki, idari ve cezai bir sorumluluklarının olmayacağını belirten dokunulmazlık zırhı da getirilmişti.

Bu düzenleme 9 Temmuz'da yayımlanan yetki kararnamesiyle kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumu öngören yetki kararnamesiyle bakanlıklar bağlı kurumların teşkilat yapılarını düzenleyen pek çok yasa yürürlükten kaldırılmıştı. Çözüm süreci yasası da bunların arasında yer aldı.

Yeni sistemin hayata geçmesinin ardından yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yeni düzenlemeler yapıldı. Çözüm süreci yasası da bunlar arasında yer almadı.

'MHP'YE JEST'

Yasanın yürürlükten kaldırılması AK Parti'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'ye bir jesti olarak yorumlanıyor.

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Çözüm Süreci kararname Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ben bir kürt olarak diyorumki ya kandil yerle bir edilsin yada bu ölümler bitsin 2 seçeneğimiz var 40 yıldır bitmedi geriye barışmak kalıyor mhp yi yalamakla bu işler olmaz reis
geç bile kalındı
Eyt ve staj mağdurları içinde bir çalışma lütfen.
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