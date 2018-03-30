Cuma namazını Millet Camii’nde kılan vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli

Cuma namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Cuma namazını kılmak için Millet Camii’ne gelen vatandaşlar, cuma namazı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Kendisini görmek isteyen vatandaşları kırmayarak yanlarına giden Erdoğan, kalabalık içinde bulunan küçük çocukları da sevmeyi ihmal etmedi.