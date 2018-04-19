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Cumhur ittifakı 24 Haziran seçimlerinin ilk startını verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 01:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran’da yapılacağını açıklamasının ardından AK Parti ve MHP teşkilatlarında seçim hareketliliği başladı.AK Parti Çorum İl Teşkilatı ve MHP Mecitözü İlçe Teşkilatı seçim startını verdi.

Cumhur ittifakı 24 Haziran seçimlerinin ilk startını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran’da yapılacağını açıklamasının ardından AK Parti ve MHP teşkilatlarında seçim hareketliliği başladı.
AK Parti Çorum İl Teşkilatı ve MHP Mecitözü İlçe Teşkilatı seçim startını verdi. AK Parti Danışma Meclisi toplantısı için Mecitözü ilçesine giden AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimle ilgili yaptığı açıklamanın ardından MHP Mecitözü İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. MHP İlçe Başkanı Hüseyin Güneş ile AK Parti İl Başkanı Karadağ yaptıkları istişarenin ardından 24 Haziran seçimlerinin startını Mecitözü’nden verdi. Partide yaptıkları açıklamanın ardından Karadağ ve Güneş, ilçedeki esnafları ziyaret ederek cumhur ittifakına destek istedi.
MHP Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin hayırlı olması için temennide bulunarak, “İnşallah bu beraberlik devam eder ve en iyi şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
AK Parti Mecitözü Alişan Yaşar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 24 Haziran’da seçime gidilmesi için karar aldığını hatırlatarak, “Bu karar devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı, uğurlu seçim nasip etsin. Bu birlikteliğimiz, beraberliğimiz geçtiğimiz yıl 16 Nisan’da yapılan referandumda devam etmiştir ve edecektir. Ülkesini düşünen ülkesinin gerektiği yerde olmasını isteyen devlet adamları ve genel başkanları bu şekilde çalışır çalışmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Erken seçim kararı alındığı andan itibaren AK Parti ve MHP teşkilatları olarak hem cumhurbaşkanlığı seçimleri hem de milletvekilliği seçimlerinde en iyi neticeyi almak için çalışmalara başladıklarını açıklayan AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, saat 15.30’da erken seçim kararının açıklandığını hatırlatarak bu saatten itibaren halkla buluşaraak esnaf ziyaretlerine başladıklarını açıkladı.
Mecitözü’nden seçimlere start vermenin ayrı bir güzellik olduğunu ifade eden Karadağ, “İnşallah bu milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri Mecitözü’nde milli bir duruş sergileyen her zaman için devletini, milletini, vatanını, ezanını bayrağını seven iki liderin bir araya gelmesiyle bir sinerjiye dönüşür. Şuna inanıyorum hem Mecitözü’nde hem de Çorum’da milletvekilliği ve cumburbaşkanlığı seçimlerinde oylarımızı rekor seviyede arttıracağız. İnşallah bu birliktelik Mecitözü’nde yıllardır özlenen milliyetçi-muhafazakar bir belediye seçiminin de önünü açmış olur. Bunu gönülden istiyorum. Bizim artık hizmete ihtiyacımız var. Türk milleti her zaman için lider ruhludur. Yönetmeye meyillidir. Ama şu daha önemli eğer Türk milleti özüyle sözüyle kendi vatanına milletine sadece hizmet etmek düsturuyla eğitilmiş bir bireyse bu çok daha önemli. Mecitözü’nde rekor seviyede oy alarak bu milliyetçi muhafazakar ittifakı, cumhur ittifakı bayrağını göndere nasıl çekeceksek inşallah bu birliktelik yerel bazda da devam eder ve milli duruş sergileyen iki parti yerel seçimde de ipi göğüsler. Buna Mecitözü’nün gerçekten ihtiyacı var” diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaklaşık 20 yıldır milli çizgiden bir milim sapılacak olduğunu görse hemen duruşunu sergileyerek devletinin ve milletinin yanında olduğunu cümle aleme ilan ettiğini anlatan Karadağ, “Hiçbir siyasi parti kaygı, iç hesaplaşma düşünmeksizin her zaman önce devletim ve milletim demiştir. Birçok şeyi elinin tersiyle itmiştir. Bugünde tarih tekerrür ediyor. Biz ne kadar seçimleri 2019 yılında yapacağız desek de Cumhurbaşkanımız ve Devlet beyin yaptığı değerlendirmeler sonucunda mutabık kalındı. Türkiye yeni bir seçimle karşı karşıya. Şuanda startı veriyoruz. İnşallah hem Ak Parti hem MHP ilçe başkanımızla ilçe ziyareti yapacağız” şeklinde konuştu.

Cumhur ittifakı 24 Haziran seçimlerinin ilk startını verdi

Cumhur ittifakı 24 Haziran seçimlerinin ilk startını verdi

Cumhur ittifakı 24 Haziran seçimlerinin ilk startını verdi

Cumhur ittifakı 24 Haziran seçimlerinin ilk startını verdi

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