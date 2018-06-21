MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, devlete, vatana, bayrağa, millete, milli bekaya ve istikbale sahip çıktıklarını, çıkmaya da devam edeceklerini belirterek, "Yaptığımız Cumhur İttifakı'nın temel sebebi budur. Cumhur İttifakı, 24 Haziran'dan sonra da devam edecek." dedi.

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) üyeleri ile Kent Park'ta bir araya gelen Akçay, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kuvvetler ayrılığının daha belirgin hale geldiği, yönetimde çift başlılığın giderildiği, güçlü bir Meclis, güçlü hükümetin gerçekleşeceği bir yönetim sistemi olduğunu anlattı.

Akçay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'ye çok büyük kazançlar sağlayacaktır. Türkiye yeni ve büyük ufuklara daha güçlü ve emin adımlarla ilerleyecektir. Bugüne kadar yapılan kara propagandaların yanlış, yalan ve yanıltmaların aksine Türkiye çok daha güçlü bir ülke haline gelecek, Türkiye daha demokratik ve hukuk yolunda ilerleyen bir ülke haline gelecektir, geriye dönüş yoktur." diye konuştu.