"Cumhur İttifakı ile Türkiye daha da güçlenecek"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin daha da güçleneceğini belirterek, "Oynanan oyunlar, tezgahlar son bulacak. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü sadece bize düşman olanlar değil bütün dünya tanıyacak." dedi.

Depboylu, partisinin Kuşadası ilçe teşkilatı tarafından "Türkçülük Günü" ve "Anneler Günü" dolayısıyla İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Depboylu, 13 Mayıs'ın Türk Dil Bayramı olarak kutlandığını ifade ederek, "Karamanoğlu Mehmet Bey'i de rahmet ve saygıyla anıyorum. Türk Dil Bayramımız da kutlu olsun. Nasıl ki tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak diyorsak tek dili de unutmayalım. Dil bir ulusun bütünlüğüdür, birlikteliğidir. Dil tekse, Türkçe ise Türk milletinin gücü bütün dünyada birdir, hakimdir." diye konuştu.

Depboylu, 24 Haziran seçimlerine değinerek, şöyle konuştu:

"24 Haziran milletin sandıklara giderek yine hakimiyeti ele alacağı, ferasetini ortaya koyacağı en önemli tarihlerden birisi. Ben inanıyorum ki milli şuur her zaman olduğu gibi yine sandıkta tecelli edecek. Bu tecelli etme noktasında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.' ifadesiyle ruhunu bulacak. Nihayetinde en güzel ve son sözü milletimiz söyleyecektir. Cumhur İttifakı ile Türkiye devleti daha da güçlenecek. Oynanan oyunlar, tezgahlar son bulacak. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü sadece bize düşman olanlar değil bütün dünya tanıyacak. Bu coğrafyada bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletini saymadan ve onun konumuna göstereceği ihtimamı göz ardı etmeden hiçbir şey gerçekleşmeyecek."

Etkinliğe MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP milletvekili aday adayları ile AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe de katıldı.

