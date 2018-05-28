"Cumhur İttifakı milli diriliş, kutlu yükseliştir"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisinin seçim beyannamesine ilişkin "Beyannamemiz vatandaşlarımızın talep ve beklentilerine cevap veren, kapsamlı ve kucaklayıcıdır." dedi.

Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, dürüst, samimi ve gerçekçi bir belge olarak ifade ettiği seçim beyannamesinin Türk milletinin talep ve beklentilerine cevap verdiğini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aday tanıtım toplantısındaki konuşmasının 80 milyonun yüreğine su serptiğini ifade etti.

1 Kasım 2015 seçimlerinde millete taahhüt ettikleri konuları her fırsatta gündeme taşıdıklarını ve bunların bir çoğunu kısmen veya tamamen hayata geçirdiklerini dile getiren Akçay, şöyle konuştu:

"Anayasanın ilk 4 maddesinin korunacağını taahhüt ettik, 16 Nisan referandumunda hayata geçirdik. Milletimizin terör belasından kurtarılmasını taahhüt ettik. Terörle mücadelede hükümete güçlü bir şekilde destek verdik. FETÖ'yle mücadelenin her aşamasına destek verdik, bu mücadeleye güç kattık ve etkili sonuçların alınmasını kolaylaştırdık. Irak ve Suriye'deki terör unsurlarıyla mücadelede ve kanton yapılanmalara karşı devletimize en güçlü desteği sunduk. Ekonomik ve sosyal alanda da pek çok taahhüdümüzü yerine getirdik."