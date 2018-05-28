"Cumhur İttifakı milli diriliş, kutlu yükseliştir"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisinin seçim beyannamesine ilişkin "Beyannamemiz vatandaşlarımızın talep ve beklentilerine cevap veren, kapsamlı ve kucaklayıcıdır." dedi.
Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, dürüst, samimi ve gerçekçi bir belge olarak ifade ettiği seçim beyannamesinin Türk milletinin talep ve beklentilerine cevap verdiğini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aday tanıtım toplantısındaki konuşmasının 80 milyonun yüreğine su serptiğini ifade etti.
1 Kasım 2015 seçimlerinde millete taahhüt ettikleri konuları her fırsatta gündeme taşıdıklarını ve bunların bir çoğunu kısmen veya tamamen hayata geçirdiklerini dile getiren Akçay, şöyle konuştu:
"Anayasanın ilk 4 maddesinin korunacağını taahhüt ettik, 16 Nisan referandumunda hayata geçirdik. Milletimizin terör belasından kurtarılmasını taahhüt ettik. Terörle mücadelede hükümete güçlü bir şekilde destek verdik. FETÖ'yle mücadelenin her aşamasına destek verdik, bu mücadeleye güç kattık ve etkili sonuçların alınmasını kolaylaştırdık. Irak ve Suriye'deki terör unsurlarıyla mücadelede ve kanton yapılanmalara karşı devletimize en güçlü desteği sunduk. Ekonomik ve sosyal alanda da pek çok taahhüdümüzü yerine getirdik."
Seçim beyannamelerinden öne çıkan başlıklar hakkında da bilgi veren Akçay, "Cumhur İttifakı Millet Aklı diyerek çıktığımız yolda amacımız, milli diriliş, kutlu yükseliştir. Bu istikamette ilk olarak, güçlü devlet, güçlü yönetim ve demokratik istikrar ilkesiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tüm kurum ve kurallarıyla çalışır hale getireceğiz. Yeni dönemde 'güçlü MHP güçlü Türkiye' diyoruz. Aziz Türk milletini ve Manisalı hemşehrilerimi dik baş tok karın, güvenlik ve huzurlu Türkiye, istiklal içinde istikbale kutlu bir yürüyüşe davet ediyoruz." diye konuştu.
Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki
Muharrem İnce'nin korumalarının sahneden attığı İsmail Kalkan ilk kez konuştu
Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt
18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı
Türkiye'ye karşı Ermeni Olayları'nı kullanmaya hazırlanan İsrail'den geri adım
Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek
Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi
Semt isimlerinde yaşayan kapılar
Savaşın acımasız yüzü! Sokağın ortasında soyup...
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi
Okuyucu Yorumları 0 yorum