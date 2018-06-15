CİHAN OKUR - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Cumhur İttifakı ne yapacağını biliyor ama Cumhuriyet Halk Partisi ve ortakları, esasen toplumun anlamakta zorlandığı siyasette soru işaretleriyle dolu bir strateji üzerinden yürüyorlar. Şunu anlıyoruz, Erdoğan dışında söyleyecekleri bir şey yok." dedi.

Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin yürüdüğü siyasal yolda kafasını kendi problemlerinden kaldırmasını, Türkiye'nin ufkuna bakmayı öğrenmesini ve Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu o ana muhalefet profiline uygun tarzda siyaset yürütmesini umut ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin meşru siyaset üzerinde konumlanmış olan tüm partilere temel bir ödev verdiğini ifade eden Bostancı, "Ödev ise yüzde 50'nin üzerine çıkabilmek için bu memlekette her türlü farklı görüşü, inancı ve anlayışı kucaklamak zorunda olması." ifadesini kullandı.

Yapılacak seçimlerin Cumhurbaşkanlığı sisteminin tesis edilmesi bakımından hayati derecede önemli bir seçim olduğunun altını çizen Bostancı, şöyle devam etti: