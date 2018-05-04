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Cumhur İttifakı Protokolü (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu "Cumhur İttifakı" Protokolü, YSK'ye sunuldu - Protokolden: - "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir" -"Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı, hasmane girişimler karşısında, milli ve ahlaki duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir" -"Cumhur İttifakı, Türkiye'yi hedef alan saldırılar karşısında, parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye'yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır" -"Aynı anlayışla Cumhur İttifakı'na destek veren BBP de bu ittifakın bir parçası konumundadır"

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Protokolü'nde, "İttifak, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir." ifadeleri yer aldı.

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" Protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edildi. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç da protokolün YSK'ye tesliminde hazır bulundu.

Partilerin 2 sayfalık 5 maddeden oluşan seçim ittifakı protokolünde, AK Parti ve MHP'nin 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine, 2839 sayılı Kanunun 12/A maddesi ve bu protokol uyarınca "Cumhur İttifakı" unvanıyla seçim ittifakı yaparak katılmaya karar verdikleri belirtildi.

Protokolde, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir." denildi. Aynı anlayışla Cumhur İttifakı'na destek veren BBP'nin de bu ittifakın bir parçası konumunda olduğu vurgulandı.

Protokolde, milletin sesine kulak vererek uzlaşan ve bu uzlaşısını Cumhur İttifakı ile taçlandıran AK Parti ile MHP'nin, Cumhur İttifakı unvanı ile farklı siyasi partiler olarak hükmi şahsiyetlerini muhafaza ederek seçimlere girecekleri ve Milletvekili Seçim Kanunu ile diğer mevzuatta yer alan esaslara göre, ayrı ayrı milletvekili aday listeleri verecekleri bildirildi.

İttifakın cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu, ittifakın Erdoğan'ın yeni hükümet sistemine göre büyük bir seçmen desteğiyle cumhurbaşkanı seçilmesi için birlikte çalışacağı ve gayret göstereceği vurgulandı.

Protokolde, şunlar kaydedildi:

"Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı, hasmane girişimler karşısında, milli ve ahlaki duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi hedef alan saldırılar karşısında, parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye'yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır. Bu kararlılık ve işbirliğiyle ittifakımız, Türkiye'yi bölgesel güç ve lider ülke yapacak 2023 hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra İlayıkelimetullah uğruna asırlarca dünya barışının ve adaletinin teminatı, İslam aleminin ve bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türkiye'yi küresel bir güç haline getirecek 2053 ve 2071 vizyonunun altyapısını adım adım inşa edecektir."

(Sürecek)

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ak parti BBP cumhur ittifakı MHP YSK

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