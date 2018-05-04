Cumhur İttifakı Protokolü (1)

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Protokolü'nde, "İttifak, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir." ifadeleri yer aldı.

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" Protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edildi. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç da protokolün YSK'ye tesliminde hazır bulundu.

Partilerin 2 sayfalık 5 maddeden oluşan seçim ittifakı protokolünde, AK Parti ve MHP'nin 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine, 2839 sayılı Kanunun 12/A maddesi ve bu protokol uyarınca "Cumhur İttifakı" unvanıyla seçim ittifakı yaparak katılmaya karar verdikleri belirtildi.

Protokolde, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir." denildi. Aynı anlayışla Cumhur İttifakı'na destek veren BBP'nin de bu ittifakın bir parçası konumunda olduğu vurgulandı.