Cumhur İttifakı Protokolü (2)

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Protokolü'nde, "AK Parti ve MHP, Yenikapı'daki milli diriliş ruhu ile harekete geçmiş, devleti ve millet iradesini tahkim eden bir anayasa değişikliği neticesinde güçlü bir yönetim sistemi getirmiştir. Böylelikle Türkiye artık yeni bir siyasi sürece girmiştir ve bundan geriye dönüş olmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" Protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edildi. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç da protokolün YSK'ye tesliminde hazır bulundu.

Yüksek Seçim Kuruluna sunulan Cumhur İttifakı Protokolü'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzası yer aldı.

Protokolde, ittifakın, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ve işgal hareketi sonrasında, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıktığı vurgulandı.