HABER

Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 16:55 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop: - "Bu protokol, hemen bir yerde yazılıp ortaya çıkan bir metin olarak düşünülmemeli. Milli Mutabakat Komisyonu olarak çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların her aşamasında, metne giren her cümle, her kelime Sayın Genel Başkanlara arz edildi"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Cumhur İttifakı Protokolü ile ilgili, "Bu protokol, hemen bir yerde yazılıp ortaya çıkan bir metin olarak düşünülmemeli. Milli Mutabakat Komisyonu olarak çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların her aşamasında, metne giren her cümle, her kelime Sayın Genel Başkanlara arz edildi." dedi.

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edildi. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç da protokolün YSK'ye tesliminde hazır bulundu.

YSK'den çıkışında açıklama yapan Şentop, seçim sürecinin başladığını hatırlatarak takvim içerisinde yapılacak işlerden birinin de seçim ittifakı yapan siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK'ye vermesi olduğunu söyledi.

YSK'nin bu konuda pazar gününe kadar süre koyduğunu belirten Şentop, dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den protokol için imza aldıklarını, böylece protokole ilişkin işlemin tamamlandığını anlattı. Daha sonra ittifak protokolünü okuyan Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İttifaktaki partilerin oy pusulasında nasıl yer alacağı, BBP'nin bu pusulada bulunup bulunmayacağına ilişkin soru üzerine Şentop, şöyle konuştu:

"O konular, daha sonraki aşamalarda görüşülecek konular. Bir de önce tabii partiler aralarında bir mutabakata varacak, sonra oy pusulasının belirlenmesiyle ilgili kura çekildiğinde, kanunda o konuyu net olarak yazmıştık zaten, ittifak yapan siyasi partiler oy pusulasında yan yana yer alacaklar ve tek bir ittifak olarak tek bir kura çekecekler. Sıralama ona göre olacak. BBP ile beraber de dün bir açıklama yapıldı. BBP'den arkadaşlarımız, yine yapılan yeni değişiklik çerçevesinde AK Parti listelerinden aday gösterilecek. Eskiden kendi partilerinden istifa etme şartı vardı, onu kaldırmıştık. Kendi parti üyesi olarak bir başka parti listesinden yer alma imkanı tanındı kanunda. Bunlar daha sonraki aşama."

Şentop, "Siz hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Sayın Bahçeli'ye imzalattınız protokolü, değerlendirmeleri nasıl oldu?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bu protokol, hemen bir yerde yazılıp ortaya çıkan bir metin olarak düşünülmemeli. Milli Mutabakat Komisyonu olarak çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların her aşamasında, metne giren her cümle, her kelime Sayın Genel Başkanlara arz edildi. Onların öncesinde onayı alındı. Metnin son şekli onların direktifleri doğrultusunda verildi. O bakımdan daha önce bildikleri bir metni imzalamış oldular."

CHP'nin adayının belirlendiği hatırlatılarak değerlendirmelerinin sorulması üzerine Şentop, "Bugünün konusu bu protokol olsun istiyoruz. O değerlendirmeleri yapacak vaktimiz var." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı ise "Hayırlı olsun diyoruz, başka ne diyeceğiz." ifadesini kullandı.

YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi
Cumhur ittifakında çatlak! 5 MHP'li vekil Erdoğan için imza vermediCumhur ittifakında çatlak! 5 MHP'li vekil Erdoğan için imza vermedi
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajErdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç cumhur ittifakı MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı YSK

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

İlginizi Çekebilir

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kimdir?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kimdir?

Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması

Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın

İYİ Parti'nin Türkeş ve Yazıcıoğlu önergesi kabul edilmedi!

İYİ Parti'nin Türkeş ve Yazıcıoğlu önergesi kabul edilmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.