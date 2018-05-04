Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu

YSK'nin bu konuda pazar gününe kadar süre koyduğunu belirten Şentop, dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den protokol için imza aldıklarını, böylece protokole ilişkin işlemin tamamlandığını anlattı. Daha sonra ittifak protokolünü okuyan Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edildi. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç da protokolün YSK'ye tesliminde hazır bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Cumhur İttifakı Protokolü ile ilgili, "Bu protokol, hemen bir yerde yazılıp ortaya çıkan bir metin olarak düşünülmemeli. Milli Mutabakat Komisyonu olarak çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların her aşamasında, metne giren her cümle, her kelime Sayın Genel Başkanlara arz edildi." dedi.

İttifaktaki partilerin oy pusulasında nasıl yer alacağı, BBP'nin bu pusulada bulunup bulunmayacağına ilişkin soru üzerine Şentop, şöyle konuştu:

"O konular, daha sonraki aşamalarda görüşülecek konular. Bir de önce tabii partiler aralarında bir mutabakata varacak, sonra oy pusulasının belirlenmesiyle ilgili kura çekildiğinde, kanunda o konuyu net olarak yazmıştık zaten, ittifak yapan siyasi partiler oy pusulasında yan yana yer alacaklar ve tek bir ittifak olarak tek bir kura çekecekler. Sıralama ona göre olacak. BBP ile beraber de dün bir açıklama yapıldı. BBP'den arkadaşlarımız, yine yapılan yeni değişiklik çerçevesinde AK Parti listelerinden aday gösterilecek. Eskiden kendi partilerinden istifa etme şartı vardı, onu kaldırmıştık. Kendi parti üyesi olarak bir başka parti listesinden yer alma imkanı tanındı kanunda. Bunlar daha sonraki aşama."

Şentop, "Siz hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Sayın Bahçeli'ye imzalattınız protokolü, değerlendirmeleri nasıl oldu?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bu protokol, hemen bir yerde yazılıp ortaya çıkan bir metin olarak düşünülmemeli. Milli Mutabakat Komisyonu olarak çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların her aşamasında, metne giren her cümle, her kelime Sayın Genel Başkanlara arz edildi. Onların öncesinde onayı alındı. Metnin son şekli onların direktifleri doğrultusunda verildi. O bakımdan daha önce bildikleri bir metni imzalamış oldular."

CHP'nin adayının belirlendiği hatırlatılarak değerlendirmelerinin sorulması üzerine Şentop, "Bugünün konusu bu protokol olsun istiyoruz. O değerlendirmeleri yapacak vaktimiz var." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı ise "Hayırlı olsun diyoruz, başka ne diyeceğiz." ifadesini kullandı.

