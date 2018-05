Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Cumhur İttifakı Protokolü ile ilgili, "Bu protokol, hemen bir yerde yazılıp ortaya çıkan bir metin olarak düşünülmemeli. Milli Mutabakat Komisyonu olarak çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların her aşamasında, metne giren her cümle, her kelime Sayın Genel Başkanlara arz edildi." dedi.

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edildi. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç da protokolün YSK'ye tesliminde hazır bulundu.

YSK'den çıkışında açıklama yapan Şentop, seçim sürecinin başladığını hatırlatarak takvim içerisinde yapılacak işlerden birinin de seçim ittifakı yapan siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK'ye vermesi olduğunu söyledi.

YSK'nin bu konuda pazar gününe kadar süre koyduğunu belirten Şentop, dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den protokol için imza aldıklarını, böylece protokole ilişkin işlemin tamamlandığını anlattı. Daha sonra ittifak protokolünü okuyan Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı.