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"Cumhur İttifakı ülkenin birliği ve beraberliğini esas almaktadır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 17:59 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "MHP ve AK Parti arasındaki Cumhur İttifakı milli bekayı esas almaktadır. Bu ittifak, seçime yönelik bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı ülkenin birliği ve beraberliğini esas almaktadır"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, ''MHP ve AK Parti arasındaki Cumhur İttifakı mili bekayı esas almaktadır. Bu ittifak seçime yönelik bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı, ülkenin birliği ve beraberliğini esas almaktadır." dedi.

Usta, partisinin İlkadım ilçesindeki seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türkiye üzerinde birtakım oyunlar oynandığını dile getiren Usta, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi, daha sonrasında Yenikapı Mitingi'nde oluşan ruh, ardından 16 Nisan referandumunda oluşan bir ruhun devamı olarak MHP ve AK Parti arasında bir Cumhur İttifakı oluşmuştur. Bu mili ittifak, milli bekayı esas almaktadır. Bu ittifak seçime yönelik bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı ülkenin birliği ve beraberliğini esas almaktadır. Çünkü Türkiye'nin riskleri devam ediyor. 15 Temmuz'da Türkiye'nin yaşadığı ihanet başka bir formatta ekonomik saldırı, finansal saldırı olarak devam edebilir. O nedenle birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirmek mecburiyetindeyiz."

Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan kuşatma altında olduğunu ifade eden Usta, "Terör ile mücadele içeride ve dışarıda devam etmektedir. Bu mücadelede birlik ve beraberliğimizi sağlayamazsak yenik düşeriz. Tarihe baktığımızda Türk devletleri hep içeriden yıkılmıştır. O nedenle içerideki beraberliğimizi korumamız gerekmektedir." diye konuştu.

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cumhur ittifakı MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta Samsun seçim bürosu

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