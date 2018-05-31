Cumhur İttifakı'na Destek

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Ahmet Kabadayı, "Tüm teşkilat ve gönüldaşlarımızla Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz." dedi.
Kabadayı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler ışığında, federasyon olarak aktif rol alma kararı aldıklarını ve din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan sadece Türkiye'nin çıkarları için Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.
Ahmet Kabadayı, "Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu olarak, tüm teşkilat ve gönüldaşlarımızla Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yüksek bir oy oranıyla da seçileceğine inanıyoruz. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye de aldıkları sorumluluk ve Cumhur İttifakı'na verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.
Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!
Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Robocop mehmetçik göreve hazır!
Donald Trump ile ilgili flaş iddia: Yanlışlıkla ABD'nin sırlarını ifşa etti
Çinli annenin bebeğine yaptığı şey pes dedirtti
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
İtalyan komedyen ünlülerin korkulu rüyası oldu!
80 yaşındaki yaşlı kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum