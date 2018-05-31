Cumhur İttifakı'na Destek

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Ahmet Kabadayı, "Tüm teşkilat ve gönüldaşlarımızla Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz." dedi.

Kabadayı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler ışığında, federasyon olarak aktif rol alma kararı aldıklarını ve din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan sadece Türkiye'nin çıkarları için Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.

Ahmet Kabadayı, "Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu olarak, tüm teşkilat ve gönüldaşlarımızla Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yüksek bir oy oranıyla da seçileceğine inanıyoruz. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye de aldıkları sorumluluk ve Cumhur İttifakı'na verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

