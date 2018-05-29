MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, ''Vatandaşın hem Cumhur İttifakı'na hem de Cumhur İttifakı'nın da üzerinde Milliyetçi Hareket Partisine ilgisini görüyoruz. 15 Temmuz'un nasıl ülkeyi bölmeye, parçalamaya yönelik bir girişim olduğunu ve bunun bir devamı niteliğinde olan olayların veya oynanan oyunların da arkasından gelebileceğini millet tahmin ediyor. O nedenle Cumhur İttifakı'na karşı biz büyük ilgiyi görüyoruz.'' dedi.

"Vatandaşın hem Cumhur İttifakı'na hem de Cumhur İttifakı'nın da üzerinde Milliyetçi Hareket Partisine ilgisini görüyoruz. 15 Temmuz'un nasıl ülkeyi bölmeye, parçalamaya yönelik bir girişim olduğunu ve bunun bir devamı niteliğinde olan olayların veya oynan oyunların da arkasından gelebileceğini millet tahmin ediyor. O nedenle Cumhur İttifakı'na karşı biz büyük ilgiyi görüyoruz. Daha seçimlere zaman var. Önümüzdeki süreçte tablo değişmezse Cumhurbaşkanı'nın birinci turda seçimi kazanacağını, Cumhur İttifakı'nın da Mecliste büyük bir çoğunluğu elde edeceğini ve MHP milletvekili sayısının şu andaki sayısının çok üzerinde çıkacağını tahmin ediyorum.''

- "Bizim kapımız her zaman açık"

Erhan Usta, MHP tabanında çok ciddi bir iktidar özlemi olduğunu ve bunun da görülmesi gerektiğini söyledi.

Usta, şunları kaydetti:

"Bir kısım, partiyi karıştırmaya, partiyi ele geçirmeye yönelik olarak yaşadığımız sıkıntıların, hep söylüyoruz zaten, bunun da 15 Temmuz darbe girişimiyle çok ciddi bir ilişkisi var. Bunu görmek lazım. Önce MHP’yi ele geçirip sonra ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar. İkisinde de başarılı olamadılar. Ama bizim bir kısım arkadaşlarımızın, gönüldaşlarımızın bizim içimizden çıkıp, bize muhalif olanlarla birlikte olmasının altında bir iktidar özlemi vardı. Tüm bu yaşananlardan sonra samimiyetle gitmiş olanların samimiyetle bize geri döndüğünü görüyoruz. Tabii siyasi ikbal peşinde, kendi hırsları peşinde koşanların hiçbir şekilde geri dönmesini beklemiyoruz. Ancak iyi niyetli olan kardeşlerimize bizim kapımız her zaman açık.''

