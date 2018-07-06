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"Cumhur İttifakı'nı Meclis'te devam ettireceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 11:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Milletvekili dağılımı ve ülkemizin içinden geçtiği durum sebebiyle Cumhur İttifakı'nı Mecliste devam ettireceğiz" - "İttifaklarını pazara kadar bile sürdüremeyenlerin aksine biz ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmaya devam etme inancıyla bu birlikteliğe sahip çıkacağız" - "Pazartesi günü, yemin törenimizin hemen ardından yayınlayacağımız 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı KHK'sı ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de inşallah açıklıyoruz" - "CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajın üzerine taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirdi. Ülkesini, milletini, Cumhuriyetini, devletini seven her CHP'liyi, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletvekili dağılımı ve ülkemizin içinden geçtiği durum sebebiyle Cumhur İttifakı'nı Mecliste devam ettireceğiz." dedi.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin yeni yönetim sistemine geçişin de miladı olduğunu, Türkiye'nin bugünlere bir anda gelmediğini söyledi.

2007'de AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirmemek için Anayasa'nın, yasaların, adalet ve hakkaniyetin ayaklar altına alındığını ifade eden Erdoğan, kendilerinin de hep yaptıkları gibi milletin kendisine başvurduklarını kaydetti.

Erdoğan, 2014'te de benzer oyunlar oynandığını dile getiren Erdoğan, milletin ise bunlara 10 Ağustos 2014'te kendisini milletin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı yaparak cevap verdiğini bildirdi.

Son seçimde birbirine selam vermeyecek olanların karşılarında birleştiğini anlatan Erdoğan, "CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajın üzerine taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirdi. Ülkesini, milletini, Cumhuriyetini, devletini seven her CHP'liyi, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Şayet CHP bu hesaplaşmayı kendi içinde yapmazsa bölücü örgütle ana muhalefet partisi arasındaki bağ taktik olmaktan çıkıp, altını çizerek söylüyorum, esas haline dönüşecektir. Bir şeyin aslı şeyin aslı varken kopyasına gerek yoktur. Böyle bir durumda CHP'nin varlığının da anlamı kalmayacaktır. Türkiye'nin en eski partisini Batı'daki bir avuç marjinalin ve yurt dışındaki bir avuç terör örgütü yöneticisinin oyuncağı haline getirenlerden hem bu millet hem tarih, açık ve net hesabı soracaktır."

- "Farkı çok iyi analiz etmeliyiz"

Seçim sonuçlarını değerlendirirken cumhurbaşkanlığında aldıkları oyla milletvekili seçiminde elde ettikleri netice arasındaki farkı çok iyi analiz etmeleri gerektiğini belirten Erdoğan, "AK Parti'nin 2007, 2011, 2015 Kasım seçimlerinde, 2007, 2010 ve 2017 halk oylamalarında aldığı sonuçlar ortadadır. Buna karşılık 2015 Haziranında ve son seçimlerde üzerinde uzun uzun durmamız gereken sonuçlarla karşılaştık. Biz seçimlerden sadece birinci çıkmakla yetinebilecek, bunu başarılı sayabilecek bir siyasi parti değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'na da değinen Erdoğan, "İttifaklarını pazara kadar bile sürdüremeyenlerin aksine biz ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmaya devam etme inancıyla bu birlikteliğe sahip çıkacağız. Milletvekili dağılımı ve ülkemizin içinden geçtiği durum sebebiyle Cumhur İttifakı'nı Mecliste devam ettireceğiz." dedi.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı olarak yemin edip yeni sisteme göre göreve başlayacaklarını ifade eden Erdoğan, "Artık yürütme görevini Meclis tarafından yetkilendirilen Bakanlar Kurulu değil doğrudan Cumhurbaşkanı ifa edecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini, ilk etapta bakanlar, bakan yardımcıları, yeniden tanımlanan kurum başkanları, genel müdürler düzeyine kadar detaylı çalışarak bir noktaya getirdiklerini belirten Erdoğan, benzer işleri yapan kurumları birleştirerek, işlevsiz kalmış kurumları tasfiye ederek devletin işleyişini hızlandıracaklarını ve etkin hale getireceklerini kaydetti.

Erdoğan, "Pazartesi günü, yemin törenimizin hemen ardından yayınlayacağımız 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı KHK'sı ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de inşallah açıklıyoruz." dedi.

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