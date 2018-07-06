"Cumhur İttifakı'nı Meclis'te devam ettireceğiz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletvekili dağılımı ve ülkemizin içinden geçtiği durum sebebiyle Cumhur İttifakı'nı Mecliste devam ettireceğiz." dedi.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin yeni yönetim sistemine geçişin de miladı olduğunu, Türkiye'nin bugünlere bir anda gelmediğini söyledi.

2007'de AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirmemek için Anayasa'nın, yasaların, adalet ve hakkaniyetin ayaklar altına alındığını ifade eden Erdoğan, kendilerinin de hep yaptıkları gibi milletin kendisine başvurduklarını kaydetti.

Erdoğan, 2014'te de benzer oyunlar oynandığını dile getiren Erdoğan, milletin ise bunlara 10 Ağustos 2014'te kendisini milletin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı yaparak cevap verdiğini bildirdi.

Son seçimde birbirine selam vermeyecek olanların karşılarında birleştiğini anlatan Erdoğan, "CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajın üzerine taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirdi. Ülkesini, milletini, Cumhuriyetini, devletini seven her CHP'liyi, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz." diye konuştu.