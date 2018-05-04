Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yaptı.

Yıldırım ve Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvuru yaptıktan sonra çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mübarek cuma günü, Türkiye için tarihi bir gün yaşandığını belirten Yıldırım, Türkiye'nin daha istikrarlı bir yönetim sistemi için çıktıkları bu yolda bir adımı attıklarını söyledi.

Yıldırım, 24 Haziran'da yapılacak seçimde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için YSK'ye başvurularını, Devlet Bahçeli ve kendisinin biraz önce yaptığını kaydetti.

Yıldırım, MHP'nin çarşamba günü, AK Parti'nin de dün Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı adayı göstermek üzere grup kararı aldığını hatırlattı.

Daha önce belirlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"nin, birbirine yakın, memleket, millet için benzer fikirleri olan partilerin beraber hareket etmesine de imkan sağladığını anlatan Yıldırım, bu durumun siyaseti ve yönetimi daha da güçlü hale getireceğine inandıklarını dile getirdi.