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Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 12:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan için YSK'ye başvuru yaptı - Yıldırım: - "Biz, bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, ittifakımız aziz milletimizledir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece ve sadece Türkiye'nin aydınlık geleceği, milletimizin refahı ve mutluluğu söz konusu olmuştur" - "(Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı) Hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz herkesi dinleyecek, sonunda ülke için, millet için en doğru kararı verecektir"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yaptı.

Yıldırım ve Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvuru yaptıktan sonra çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mübarek cuma günü, Türkiye için tarihi bir gün yaşandığını belirten Yıldırım, Türkiye'nin daha istikrarlı bir yönetim sistemi için çıktıkları bu yolda bir adımı attıklarını söyledi.

Yıldırım, 24 Haziran'da yapılacak seçimde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için YSK'ye başvurularını, Devlet Bahçeli ve kendisinin biraz önce yaptığını kaydetti.

Yıldırım, MHP'nin çarşamba günü, AK Parti'nin de dün Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı adayı göstermek üzere grup kararı aldığını hatırlattı.

Daha önce belirlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"nin, birbirine yakın, memleket, millet için benzer fikirleri olan partilerin beraber hareket etmesine de imkan sağladığını anlatan Yıldırım, bu durumun siyaseti ve yönetimi daha da güçlü hale getireceğine inandıklarını dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz, bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, ittifakımız aziz milletimizledir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece ve sadece Türkiye'nin aydınlık geleceği, milletimizin refahı ve mutluluğu söz konusu olmuştur. Biz, birbirine kaybettirmeyi değil, topyekun Türkiye'nin kazanmasını esas alıyoruz. Dolayısıyla adayımızı, milletimizin işaret ettiği doğrultuda belirledik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak seçimlere katılacak. MHP Genel Başkanı Bahçeli ile aldığımız bu kararın, ülkemiz, milletimiz, siyasi hayatımız ve adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yapılacak seçimlerin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olarak açıklandığının hatırlatılması üzerine de Yıldırım, "Hayırlı uğurlu olsun. Adaylar olacak ve bütün adaylar kendi projelerini, hedeflerini meydanlarda anlatacaklar. Milletimiz herkesi dinleyecek, sonunda ülke için, millet için en doğru kararı verecektir. 24 Haziran'da söz de karar da milletin olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Yıldırım, açıklamanın ardından Mithatpaşa Caddesi'nde güvenlik için oluşturulan bariyer boyunca yürüyerek sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

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