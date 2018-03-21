HABER

Cumhurbaşkanı 17. kez Ordu’ya gelecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 14:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak AK Parti Ordu İl Başkanlığı 6.

Cumhurbaşkanı 17. kez Ordu’ya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak AK Parti Ordu İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi öncesi Ünye Belediyesi Başkanı Ahmet Çamyar ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.
Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, "24 Mart’ta ilimizin 6. olağan kongresi yapılacak ve Cumhurbaşkanımız da kongremize teşrif edeceklerdir. Cumhurbaşkanımızın dünyaya verdiği mesajda yanında durmak adına Ordu Durugöl Kapalı Spor Salonunda yapılacak kongreye katılımlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. 24 Mart’ta saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan ve mahallelerimizden kalkacak araçlarla Ordu’ya hareket edilecektir" dedi.

“Cumhurbaşkanımız 17. kez Ordu’ya geliyor”
AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’ya 17. defa geleceğini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "2002’den itibaren Cumhurbaşkanımız 17. kez Ordu’ya geliyor. Bizler de onu ağırlamak için bir günümüzü feda edelim. Tüm temsilcilerimizi o mahallelerden kalkan minibüslerle beraber içerisi dolu bir şekilde Ordu’ya sevk işlemlerini yapmış olacağız. El ele olursak beraber olursak işte o zaman gerçekten güçlü Ordu’yu güçlü Türkiye’yi inşa etmiş oluruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı 17. kez Ordu’ya gelecek

Cumhurbaşkanı 17. kez Ordu’ya gelecek

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?

Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı

Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti'ye olay benzetme

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti'ye olay benzetme

Meral Akşener'den olay Çiftlik Bank çıkışı: AK Parti ne vadediyorsa onu vadetmiş!

Meral Akşener'den olay Çiftlik Bank çıkışı: AK Parti ne vadediyorsa onu vadetmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.