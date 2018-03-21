Cumhurbaşkanı 17. kez Ordu’ya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak AK Parti Ordu İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi öncesi Ünye Belediyesi Başkanı Ahmet Çamyar ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.

Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, "24 Mart’ta ilimizin 6. olağan kongresi yapılacak ve Cumhurbaşkanımız da kongremize teşrif edeceklerdir. Cumhurbaşkanımızın dünyaya verdiği mesajda yanında durmak adına Ordu Durugöl Kapalı Spor Salonunda yapılacak kongreye katılımlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. 24 Mart’ta saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan ve mahallelerimizden kalkacak araçlarla Ordu’ya hareket edilecektir" dedi.

“Cumhurbaşkanımız 17. kez Ordu’ya geliyor”

AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’ya 17. defa geleceğini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "2002’den itibaren Cumhurbaşkanımız 17. kez Ordu’ya geliyor. Bizler de onu ağırlamak için bir günümüzü feda edelim. Tüm temsilcilerimizi o mahallelerden kalkan minibüslerle beraber içerisi dolu bir şekilde Ordu’ya sevk işlemlerini yapmış olacağız. El ele olursak beraber olursak işte o zaman gerçekten güçlü Ordu’yu güçlü Türkiye’yi inşa etmiş oluruz” diye konuştu.