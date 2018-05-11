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Cumhurbaşkanı adayı İnce: Dördüncü köprüyü de İnce yapar

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çılgın projelerinin hafriyat değil, huzur olduğunu belirterek, "Birinci köprüyü Süleyman Demirel yaptı.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çılgın projelerinin hafriyat değil, huzur olduğunu belirterek, "Birinci köprüyü Süleyman Demirel yaptı. İkinci köprüyü Turgut Özal yaptı. Üçüncü köprüyü Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce yapar" dedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bir televizyon programının canlı yayına katılmak için Antalya'ya geldi. Muharrem İnce, Antalya Havalimanı'nda çok sayıda partili tarafından karşılandı. Havalimanı CIP çıkışından otobüse binen İnce, yaklaşık 6 metrelik bu mesafede zor anlar yaşadı. İnce ile fotoğraf çektirmek isteyen partililer, izdihama neden oldu. Otobüse bindikten sonra kendisini karşılayanlara seslenen Muharrem İnce, Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını söyledi. Yürüttükleri kampanyanın vaatlerini açıklayan İnce, "Bizim çılgın projemiz huzur, hafriyat değil. Birinci köprüyü Süleyman Demirel yaptı. İkinci köprüyü Turgut Özal yaptı. Üçüncü köprüyü Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce yapar, asıl zorluk gönül köprüleri kurmak. Şimdi gönül köprülerini kuruyoruz" dedi. 'PROJEMİZ 3B' Bütün adayları ziyaret ettiğini hatırlatan Muharrem İnce, Hakkari'de Türk bayrakları ve İzmir Marşı ile miting yaptığını söyledi. 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağını kaydeden İnce, "Parti rozetimi çıkarıp Türk bayrağını taktım. Cumhurbaşkanı tektir, tek olan şey bir grubun olmaz. Tek olan şey 81 milyonundur. Onun için herkesi kucaklıyoruz. AK Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin hepsi bir. Türkiye'ye huzur getireceğiz, normalleştireceğiz Türkiye'yi. Projemiz 3B. Barışacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil bölüşeceğiz" diye konuştu. Otobüse herkesi almak istediğini, ancak bunun mümkün olmadığını dile getiren İnce, "24 Haziran'dan sonra bütün milletimi Çankaya Köşkü'ne davet edeceğim" dedi.

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