Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları

Devletin bekası ve milletin refahının ancak adaletle mümkün olacağına dikkati çeken Karamollaoğlu, "Gelin vereceğimiz bir oyla adil bir düzen tesis edelim. 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı görevini bana verirseniz, huzurlarınızda size söz veriyorum, bana emanet edilen kamu mallarına, yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacağım. Milletimizin kutsal emanetlerine asla ihanet etmeyeceğim." diye konuştu.

Milletin geleceğinin üretime dönük yatırımlar yerine, tüketime ve hizmete yönelik yatırımlar nedeniyle ipotek altına alındığını savunan Karamollaoğlu, 24 Haziran'ın halkın önüne gelen tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'de adalet sisteminin iflas ettiğini, yolsuzluk, rüşvet, iltimas, adam kayırma, torpil ve partizanlığın sıradanlaştığını ileri sürdü.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, "Asgari ücreti açlık sınırı altından çıkaracak, insanca yaşam ücretine dönüştüreceğiz. Emeklimizi seçimden seçime hatırlamayacağız. Emeklinin hakkını seçim rüşveti olarak görmeyeceğiz." dedi.

- "Yandaşlığa, yalakalığa, yağmaya izin vermeyeceğiz"

Tüm vatandaşlara eşit mesafede duracağını, asla yandaşlığa, yalakalığa, yağmaya izin vermeyeceğini vurgulayarak Karamollaoğlu, hiç kimseye kanmamaya çalışacağını ve hiç kimseyi de kandırmayacağını ifade etti.

Karamollaoğlu, iktidara gelmeleri halinde devletin şeffaf ve denetlenebilir olacağını, hiçbir işi kapalı kapılar ardında kamuoyundan gizli yapmayacaklarını belirterek, vatandaşın bilgilerine ulaşamadığı hiçbir ihale, sözleşme olmayacağını söyledi.

İsraf ve yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini anlatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Söz veriyorum ki şehirlerde kibir kulelerinin yükselmesine izin vermeyeceğiz. 'Yolsuzluk yapılıyor ama çalışıyor.' anlayışına da son vereceğiz. Yolsuzluk yapılmadan da çalışılabileceğini göstereceğiz. 'Rüşvet alan da veren de melundur.' tabelalarını devletin kurumlarına tekrar asacağız. Asgari ücreti açlık sınırı altından çıkaracak, insanca yaşam ücretine dönüştüreceğiz. Emeklimizi seçimden seçime hatırlamayacağız. Emeklinin hakkını seçim rüşveti olarak görmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.