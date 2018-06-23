Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, "Asgari ücreti açlık sınırı altından çıkaracak, insanca yaşam ücretine dönüştüreceğiz. Emeklimizi seçimden seçime hatırlamayacağız. Emeklinin hakkını seçim rüşveti olarak görmeyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı.
Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'de adalet sisteminin iflas ettiğini, yolsuzluk, rüşvet, iltimas, adam kayırma, torpil ve partizanlığın sıradanlaştığını ileri sürdü.
Milletin geleceğinin üretime dönük yatırımlar yerine, tüketime ve hizmete yönelik yatırımlar nedeniyle ipotek altına alındığını savunan Karamollaoğlu, 24 Haziran'ın halkın önüne gelen tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.
Devletin bekası ve milletin refahının ancak adaletle mümkün olacağına dikkati çeken Karamollaoğlu, "Gelin vereceğimiz bir oyla adil bir düzen tesis edelim. 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı görevini bana verirseniz, huzurlarınızda size söz veriyorum, bana emanet edilen kamu mallarına, yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacağım. Milletimizin kutsal emanetlerine asla ihanet etmeyeceğim." diye konuştu.
- "Yandaşlığa, yalakalığa, yağmaya izin vermeyeceğiz"
Tüm vatandaşlara eşit mesafede duracağını, asla yandaşlığa, yalakalığa, yağmaya izin vermeyeceğini vurgulayarak Karamollaoğlu, hiç kimseye kanmamaya çalışacağını ve hiç kimseyi de kandırmayacağını ifade etti.
Karamollaoğlu, iktidara gelmeleri halinde devletin şeffaf ve denetlenebilir olacağını, hiçbir işi kapalı kapılar ardında kamuoyundan gizli yapmayacaklarını belirterek, vatandaşın bilgilerine ulaşamadığı hiçbir ihale, sözleşme olmayacağını söyledi.
İsraf ve yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini anlatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:
"Söz veriyorum ki şehirlerde kibir kulelerinin yükselmesine izin vermeyeceğiz. 'Yolsuzluk yapılıyor ama çalışıyor.' anlayışına da son vereceğiz. Yolsuzluk yapılmadan da çalışılabileceğini göstereceğiz. 'Rüşvet alan da veren de melundur.' tabelalarını devletin kurumlarına tekrar asacağız. Asgari ücreti açlık sınırı altından çıkaracak, insanca yaşam ücretine dönüştüreceğiz. Emeklimizi seçimden seçime hatırlamayacağız. Emeklinin hakkını seçim rüşveti olarak görmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Karamollaoğlu, emeklilik sistemini de değiştireceğine dikkati çekerek, "Emeklilikteki prim ve yaş çelişkisini ortadan kaldıracağız. Şundan emin olunuz ki biz iktidara hazırız. Projelerimiz, kaynak paketlerimiz, üretim hamlelerimiz ve Türkiye'nin 81 ilini, 81 ayrı sanayi ve üretim merkezi yapacak kalkınma planlarımız var. Emek olan yerde, bereket olur." şeklinde konuştu.
- "Neticeyi oylarımız belirleyecek"
Toplumun her kesimi ve her sektörüyle ilgili çalışmalar yaptıklarını ve raporlar hazırladıklarını aktaran Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Bütün kalbimle inanıyorum ki bu ülkeye huzur kutuplaşarak değil, kucaklaşarak gelecek. Kan dökerek değil, ter dökerek, dil dökerek gelecek. Bizim aklımızda, gönlümüzde, dilimizde iyilik ve güzellikten başka bir şey yok ve olmayacak. Emin olun derdimiz makam derdi değil, vatan derdidir, millet derdidir. İnşallah 25 Haziran sabahı yeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Hep birlikte güzel yarınları inşa edeceğiz. Birçok vatandaşımızla karşılaştığımda kalplerinin benimle olduğunu ifade ediyorlar. Ama unutmayın ki seçimlerde neticeyi hislerimiz ve duygularımız değil, oylarımız belirleyecek. Bu duygu ve temennilerle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, mutlu ve huzurlu günler diliyorum."
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