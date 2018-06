Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları

- "Sağlık hizmetleri tamamen parasız olacak"

Esnafa, yıllık 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredi, çalıştıracakları yeni işçiler için vergi ve sigorta desteği sağlayacaklarını, ucuz hammadde, ulaşım ve nakliye için düşük maliyetli üretim amaçlı enerji desteği sunacaklarını anlatan Demirtaş, "Enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmek, çevreyi ve doğayı korumak için doğal gaz, petrol, kömür ve nükleer enerjiye alternatif olarak her ile, her ilçeye, hatta her mahalleye güneş santralleri kuracağız." dedi.

Hedeflerinin, her konutu, 5 yıl içinde kendi enerji ihtiyacını karşılayacağı güneş enerjisi panellerine kavuşturmak oluşacağını belirten Demirtaş, eğitim alanında kayırmacılığa ve torpile son vererek, eğitim ve liyakatin belirleyici olacağı bir geleceği inşa edeceklerini dile getirdi. Demirtaş, şunları ifade etti:

"İdeolojik saiklerle okulları ayrıştıran '4 artı 4 artı 4 uygulaması'na son vereceğiz. Her ne ad altında olursa olsun velilerden asla para talep etmeyeceğiz. Tekçi, cinsiyetçi, mezhepçi, ırkçı eğitim müfredatına son vereceğiz. Ülkemizde bilimsel, laik, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu ve anadilinde eğitimi esas alan yeni bir eğitim müfredatını hayata geçireceğiz. Resmi dil Türkçenin yanında, anadilinde eğitimi her çocuğumuza vereceğiz.