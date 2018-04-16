Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu soru, siyasette 'ittifak' soruları kadar merak edilirken yeni bir isim ortaya atıldı. Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, bugünkü yazısında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı "olabileceği" kulisini köşesine taşıdı.

Büyükerşen'in önceki seçimde Cumhurbaşkanı adaylığı teklifini reddettiğini hatırlatan Ardıç'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Güvenilmez kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Profesör Yılmaz Büyükerşen olacakmış (geçen seçimde reddetmişti!)...Kendisi Eskişehir belediye reisidir.

Kaybedince kaybetmeyecektir.

Yani kişiliği zedelenmez, itibar kaybına uğramaz. Rezil olmaz.

Kılıçdaroğlu havada karada meclise gireceğinden, o da koltuğunu korumuş olur. Böylece CHP'nin ne şişi yanar, ne de kebabı.

Ama diyelim ki kazandı...

"Mesaisi" eski anayasayı tekrar referanduma sunmak (meclisten geçmez), eski sisteme dönmek üzerine kurulu olacaktır.

Bu, en azından altı ay, belki de bir sene demektir.

O arada hiç mi "icraat" yapmayacaktır?

Devlet yönetimi buzdolabına mı konacaktır?