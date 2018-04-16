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Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 07:38 | Son Güncelleme

2019 seçimleri için ittifak ve Cumhurbaşkanı adayları ile kulislere bir yenisi daha eklendi. Son gelen kulis haberine göre, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ismi öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu soru, siyasette 'ittifak' soruları kadar merak edilirken yeni bir isim ortaya atıldı. Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, bugünkü yazısında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı "olabileceği" kulisini köşesine taşıdı.

Büyükerşen'in önceki seçimde Cumhurbaşkanı adaylığı teklifini reddettiğini hatırlatan Ardıç'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Güvenilmez kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Profesör Yılmaz Büyükerşen olacakmış (geçen seçimde reddetmişti!)...Kendisi Eskişehir belediye reisidir.
Kaybedince kaybetmeyecektir.

Yani kişiliği zedelenmez, itibar kaybına uğramaz. Rezil olmaz.
Kılıçdaroğlu havada karada meclise gireceğinden, o da koltuğunu korumuş olur. Böylece CHP'nin ne şişi yanar, ne de kebabı.
Ama diyelim ki kazandı...

"Mesaisi" eski anayasayı tekrar referanduma sunmak (meclisten geçmez), eski sisteme dönmek üzerine kurulu olacaktır.
Bu, en azından altı ay, belki de bir sene demektir.
O arada hiç mi "icraat" yapmayacaktır?
Devlet yönetimi buzdolabına mı konacaktır?

Herhalde iyi kötü bir hükümet kuracaktır bu başkan...
O zaman da CHP cumhurbaşkanlığı sistemini "fiilen" kabul etmiş olacaktır!

Hele bir de yeni sistemde işlerin daha iyi yürüdüğü ortaya çıkarsa...

Fena halde madara olurlar.

Kendi kalesine gol atmak diye de herhalde buna diyorlar.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

Yılmaz Büyükerşen, 8 Kasım 1937’de Eskişehir’de doğdu. Türk akademisyen ve siyasetçi olan Büyükerşen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Anadolu Üniversitesi eski rektörüdür

Liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi’nde okudu.1962’de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin ilk mezunları arasında yer aldı. 1966 yılında doktorasını tamamladı. 1968 yılında doçent, 1973 yılında profesör oldu.

1976’da mezun olduğu akademinin başkanlığına seçildi. 1982’de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. 1987’de aynı göreve tekrar atandı. Ayrıca, 2 dönem Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığını yürüttü. 1994 yılında 3984 Sayılı Kanununun çıkarılmasıyla bu görevinden ayrıldı. Türkiye’nin ilk Sinema ve Televizyon Okulu’nun kuruluşunu Eskişehir’de gerçekleştirdi. Anıtkabir müzesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün birebir boyutlardaki balmumu heykeli, yine Prof. Büyükerşen tarafından yapılmıştır. Ayrıca Eskişehir’de ikinci üniversitesinin kurulmasına ve dünyada tek olan açıköğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük etmiştir.

18 Nisan 1999 Seçimleri’nde Demokratik Sol Parti’den aday olan Prof. Büyükerşen, oyların %44’ünü alarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde, oylarını %45’e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi. 2009 yerel seçimlerinde %50 üzeri oy ile yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi. 27 Ocak 2011’de, istifa etmesini isteyen Demokratik Sol Parti yönetiminin talebine uyarak bu partiden istifa etti.[1] 27 Şubat 2011’de Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geçti. 2014 Türkiye yerel seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’den 4.kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.DİSK önderliğinde gerçekleşen “Solda Birlik” toplantılarında ve diğer sol senaryolarında adı sık sık geçen Prof. Büyükerşen, 2004 yılında DSP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından yapılan genel başkanlık teklifini geri çevirdi. 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçmiştir. Fakat bu teklifi de geri çevirmiştir. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen; evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir. Ayhan Şahenk Vakfı’nda yönetim kurulu üyesi olan Prof. Büyükerşen, aynı zamanda Kanal D’nin kurucularındandır.

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