Cumhurbaşkanı Aliyev yarın Türkiye'ye gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret için yarın Türkiye'ye gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Aliyev, 24-25 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanlıklarında Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) 7'nci toplantısı gerçekleştirilecek.
Söz konusu ziyaret, Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Aliyev'in gerçekleştireceği ilk yurt dışı seyahatini teşkil edecek.
Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Azerbaycan ile ikili ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere yönelik görüş alışverişinde bulunulacak.
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