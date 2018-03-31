Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Arnavutluk’ta temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Asya’dan kopup gelen Türk’ün gittiği coğrafyalara nasıl güvenliği, barışı, özgürlüğü, sevgiyi ve adaleti götürdüğünü göreceksiniz" dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bir takım temaslarda bulundu. TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş’le birlikte Türkiye Tiran Büyükelçiliği’ni, TİKA Tiran Ofisi’ni, Arnavutluk Kültür Bakanlığını ve Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret eden Topçu, Yunus Emre Enstitüsü ve TÜRKSOY’un ortaklaşa düzenlediği “Tüm Renkleriyle Türk Dünyası” adlı Nevruz Bayramı kutlamalarına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, “Asya’dan kopup gelen Türk’ün gittiği coğrafyalara nasıl güvenliği, barışı, özgürlüğü, sevgiyi ve adaleti götürdüğünü göreceksiniz. Kısaca buradaki gösteriyle Türk’ün medeniyetini bir kere daha gözlerinizle görmüş olacaksınız" dedi. Topçu, Arnavutluk’un Balkanlar’da kalıcı barış ve istikrarın tesisinde stratejik öneme sahip bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye ile Arnavutluk arasındaki siyasi ilişkiler, karşılıklı güven duygusu temelinde, üst düzey ve teknik ziyaretlerle, dostça bir ortamda gelişmesini artarak sürdürmektedir. Arnavutluğun istikrarını pekiştireceğine inandığımız için, Arnavutluk’un Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine destek vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Diğer müttefiklerimizden de Arnavutluk gibi müttefikliğin gereğini yerine getirmelerini bekleriz"

Topçu, konuşmasına şöyle devam etti:

"15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sonrasında, dost ve kardeş ülke Arnavutluk ülkemize desteğini her zaman belirtmiştir. Türkiye, küresel terör örgütü olan PKK-PYD-YPG-DEAŞ-DHKP-C ve FETÖ ile insanlığın ve dünyanın adaleti, barışı ve güvenliği için uluslararası hukuktan ve BM’nin 51’inci maddesinden almış olduğu meşruiyetle yurt içinde ve yurt dışında mücadele etmektedir. Arnavut kardeşlerimizin silahlı kuvvetlerimiz tarafından Suriye’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdiklerini biliyoruz. Diğer dostumuz ve müttefikimiz olan ülkelerden de küresel terör örgütlerine karşı verdiğimiz bu meşru mücadelemizde Arnavutluk gibi dostluğun ve müttefikliğin gereğini yapmalarını bekleriz."

"Biz dost ve akrabalığı olan iki ülkeyiz"

"Türkiye ile Arnavutluk ilişkileri, akrabalığımızın, ortak mazi ve tarihimizin yanında Türkiye’de yaşayan, Arnavut asıllı Türkler vesilesiyle artarak devam edecektir" diyen Topçu, "Biz dost ve akrabalığı olan iki ülkeyiz ve 500 yılı aşkın mazimiz var. Osmanlı imparatorluğunda 35 Arnavut asıllı sadrazam görev yapmıştır. İstiklal Marşımızı yazan Merhum Mehmet Akif Arnavut’tur" açıklamasında bulundu.