Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Bizi Mısır, Libya, Suriye ve Irak yapamayacaklar

Burak EMEK DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, TSK'nın Suriye'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı' operasyonuna ilişkin konuşurken, Bizi Mısır, Libya, Suriye ve Irak yapamayacaklar. Bunlara dedelerimiz, Malazgirt'i ve Selahaddi'nin arkasında Kudüs'ü dar ettiyse bugün de Rizeli Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir olup bunlara bu dünyayı dar edeceğiz dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kongre merkezi sinema salonunda 'Büyük Diyarbakır Belgeseli' galası gerçekleşti. Galaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İçişleri eski Bakanı Abdulkadir Aksu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumali Atilla, ilçe belediye başkanvekilleri ve protokol ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan programda açılış konuşmaları Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve İçişleri eski Bakanı Abdulkadir Aksu tarafından yapıldı. Daha sonra konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Zeytin Dalı operasyonundan söz ederken, TSK'nın komşu ve kardeş insanların yaşadığı coğrafyaya karşı bir barış harekatı yürüttüğünü dile getirdi. Topçu, Allah onlara yardım etsin. Şehitlerimizin şefaatine her birimizi dahil etsin. Bizi Mısır, Libya, Suriye ve Irak yapamayacaklar. Anamın dediği gibi onlara nasıl Çanakkale'yi, Sakarya'yı geçirmedikse Kürdüyle, Türmeniyle başı açık ve kapalısıyla 15 Temmuz'u onlara geçilmez yaptıysak Allah'ın izniyle sınırlarımızı da onlara geçilmez yapacağız. Bizim milletimiz, Türk, Türkmen, Arap, Arnavut ve Boşnak olmak üzere kim kendini ne şekilde ifade ediyorsa başı dik karnı tok şekilde kendini ifade edecektir. Biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eşit ve şerefli vatandaşlarıyız. Bizim birbirimizden bir farkımız yok. Bizim bunlara dedelerimiz, Malazgirt'i ve Selahaddi'nin arkasında Kudüs'ü dar ettiyse bugün de Rizeli Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir olup bunlara bu dünyayı dar edeceğiz. Bize kefen biçenin ölümü inşallah korkunç olacaktır. Diyarbakır en az Yozgat kadar Türk, Yozgat kadar güvenli, Paris kadar medeni ve güvenlidir. Paris yokken de Diyarbakır vardı, bunu da herkes bilmelidir diye konuştu. Konuşmaların ardından 'Büyük Diyarbakır Belgeseli' galasında katkıda bulunanlara plaket verildi.