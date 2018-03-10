Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Zeytin Dalı Harekatı’na değinerek, "Bu kadar başarılı sonuçlar almak ancak Mehmetçiğimize yakışırdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Bursa Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Sinan Ergüven ile Türkiye Büyük Düşünen Gençlik Platformu Başkanı Yusuf Alfat ve platformun temsilcilerinden oluşan heyeti Beştepe’deki makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topçu, "Çanakkale, Sakarya’da, Dumlupınar’da bir ve beraber olanların torunları bugün burada, milletin evinde bir ve beraber. Bizler milletimizin yanında ümmetimizin de bahadır evlatlarıyız. Bugün buradaki tablo bir Anadolu kilimidir. Nasıl ki o kilimde bir desen veya bir renk eksik kalamaz, bizim her bir vatandaşımız esastır, asli unsurdur, olmazsa olmazımızdır. Cenab-ı Hakk’a kulluğumuz dışında hepimiz eşitiz ve biriz" ifadelerini kullandı. "Bu kadar başarılı sonuçlar almak ancak Mehmetçiğimize yakışırdı"

Topçu, "Meşruiyetini BM‘nin 51. maddesinden alan Zeytin Dalı Harekatı’nda, hükümetimizin kararlı duruşu, aziz milletimizin sağduyusu, ümmetimizin duası ve bütün güvenlik teşkilatlarımızın tek yürek-tek bilek oluşuyla bir destan daha yazılmaktadır. Terörle mücadelede zor iklim ve coğrafi şartlara rağmen bu kadar kısa zamanda, bu kadar büyük başarılı sonuçlar almak ancak kahraman Mehmetçiğe yakışırdı. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa dilerim. Rabbim askerimizi muzaffer etsin inşallah" şeklinde konuştu.

"Kimsenin toprağında gözümüz yok"

Zeytin Dalı Harekatı ile terör yuvalarının darmadağın edildiğini belirten Topçu, "Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlanmasıyla orada yaşayan siviller PKK-KCK-YPG-PYD-DEAŞ teröristlerinin ve terörün esaretinden kurtarılacaktır. Kimsenin toprağında gözümüz yok, ama umarız ki; bizim toprağımıza, egemenliğimize göz dikenin gözünü çıkaracağımız anlaşılmıştır. İçeriden ve dışarıdan gelen homurdanmalar haklı mücadelemizde gösterdiğimiz kararlılık karşısında kesilmiştir. Artık bütün dünya görüyor ki; Türkiye kendisine yönelecek terörist faaliyetleri ininde yok etme kudret ve iradesini gösteriyor, bundan sonra da kimse Türkiye’ye kaba tabirle racon kesemeyecektir" diye konuştu. "Cumhur ittifakı cumhuriyetimizin de güvencesidir"

Bu süreçte, ‘önce milletim ve devletim’ diyerek her türlü desteği sağlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye şükran borçlu olduklarını kaydeden Topçu, "Sayın Bahçeli, 15 Temmuz’daki FETÖ terörü karşısında dik durarak kirli oyunları bozmuştu. Kanaatimce ’Cumhur İttifakı’ 2019’da sandıktan milletin iradesini galip çıkartacaktır. Cumhur ittifakı cumhuriyetimizin de güvencesidir. Tek bayrağın, tek milletin, tek devletin, tek vatanın ve büyük Türkiye’nin güvencesidir. Cumhur İttifakı kazandığında; kazanan Türkiye olacaktır, kazanan İslam ümmeti ve mazlum milletler olacaktır. Bu birlikteliğin oluşum sürecinde ne tür zorluklar ve provokatif söylemler yaşandığını milletimiz biliyor. Lakin büyük Türk milleti Kürt’ü, Türkmen’i, Alevi’si, Sünni’si seksen bir milyonun kahir ekseriyeti bunu memnuniyetle karşıladı, olumlu buldu. Milletin memnuniyeti ve coşkusu bütün olumsuzlukları unutturmuştur. Büyük bir memnuniyetle görüyorum ki, maya tutmuştur. Bu ittifakla ilgili korku, endişe ve şüphe yaratmaya çalışanların gizli hesapları vardı, gizli ajandalarıyla hareket etmekteydiler, onları da ’Milli İrade’ boşa çıkardı. Halen bir kısım medyanın kirli propagandaları, bir kısım seviyesiz siyasetçilerin iftiraları olsa da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli milletin vicdanında ve gönlünde sarsılmaz ve yıkılmaz bir yer kazanmışlardır. Bunu gören müzmin muhalefetin sızlanmasını, öfke nöbetleri geçirmesini de normal karşılamak lazım diye düşünüyorum" dedi.

"Bu asır Türk asrı olacaktır. Bu asırda en yüksek seda İslam’ın sedası olacaktır"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Nüfusumuz Avrupa’nın en genç nüfusu. İnsan potansiyelimiz ve kalitemiz oldukça yüksek. Bugünkü misafirlerimiz gibi gençlerimizin ’Büyük Türkiye’ idealini her şeyden üstün görerek, kendi medeniyet değerlerimizi göğüslerindeki bir muska gibi gönüllerine nakşederek yaşamaları bizleri de istiklal ve istikbalimizden emin kılacaktır. Milli vicdan, milli şuur, milli ahlak ve manevi inkişafla yükselen ve yücelen bir gençlik bütün dünyada barış ve adaleti sağlamış, aynı zamanda Türk ve İslam medeniyetinin yeniden ihyasını gerçekleştirecek nesil anlamına gelmektedir. Özgüveniniz yüksek olsun, ecdadımızın yaptıklarından daha fazlasını yapacak kudret ve inanca sahip olunuz. Herhangi bir millet, herhangi bir devlet veya herhangi bir yaşam tarzı karşısında hiçbir kompleks taşımayın. Uyuyan dev uyanmıştır artık. Herkes bilsin ve inansın ki; bu asır Türk asrı olacaktır. Bu asırda en yüksek seda İslam’ın sedası olacaktır."